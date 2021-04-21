جامعة طنطا تستعد للمشاركة في ملتقى مصر الحضارة بأسيوط

أعلن الدكتور محمود ذكي ‏رئيس جامعة طنطا، عن اكتمال استعدادات الجامعة للمشاركة في ملتقى مصر الحضارة، والذي تنظمه جامعة أسيوط فى النصف الثانى من شهر مايو القادم، ‏تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالى، والمجلس الأهلي للجامعات المصرية.

وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، حرص الجامعة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات بهدف نشر قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالقومية المصرية لدى الطلاب عن طريق المشاركة في مثل هذة التجمعات الشبابية.

وأشار ‏الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشوون التعليم والطلاب، أن استثمار طاقات الطلاب بات مطلب حتمي للمشاركة في عملية التنمية والبناء التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.

ووجه نائب رئيس الجامعة، الدعوة إلى كافة طلاب الجامعة ‏للمشاركة في أعمال الملتقى، حيث تنظم إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة مسابقة على مستوى كليات الجامعة لاستلام الأعمال فى موعد أقصاه 10 مايو القادم ، ليتم بعدها تصعيد أفضل الأعمال الفائزة للمشاركة فى الملتقى.

أوضح محمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا ، أن الملتقى الملتقى يتضمن 6 مجالات للتسابق تتضمن: أفضل فيلم تسجيلى وثائقى عن الحضارة المصرية القديمة لا تزيد مدته عن 10 دقائق ، أفضل بحث طلابى عن رؤية الشباب المصرى لإستثمار التاريخ المصرى القديم فى الدعاية لمصر والترويج لقضاياها، أفضل عمل أدبى ( شعر فصحى – شعر عامى – مقال – قصة قصيرة)، أفضل مباردة طلابية تعبر عن إبتكار الطلاب لأفكار قابلة للتنفيذ لتعزيز الإنتماء والولاء الوطنى لدى الطلاب، أفضل بوستر فنى من تصميم الطلاب لروح الحضارة المصرية القديمة ، أفضل أغنية وطنية من إبداع الطلاب تأليفا ولحنا وغناء.