الاحتلال الإسرائيلى يعتقل طفلا فلسطينيا فى القدس المحتلة

اعتقلت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، طفلا من محيط ساحة باب العامود بالقدس المحتلة.

كما اعتدت قوات الاحتلال على المارة، عقب انتهاء صلاة التراويح بالمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت الطفل يزن البلبيسي البالغ من العمر 12 عاما، عقب تفتيشه، واقتادته إلى نقطة تابعة لها على مدخل باب العامود.

وأمس الثلاثاء، قمعت قوات الاحتلال، عشرات الشبان المقدسيين المتواجدين في محيط ساحة باب العامود بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن العشرات من جنود الاحتلال ترافقهم فرق خيالة وسيارة مياه عادمة، قمعوا الشبان المقدسيين واعتدوا على بعضهم وأجبروهم على إخلاء المنطقة تحت تهديد السلاح.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدخلي قرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منهما، ما أجبر المواطنين على سلوك طرق طويلة ووعرة، خصوصا أن هذه المداخل تؤدي إلى العديد من القرى المجاورة، وتخدم نحو 20 ألف مواطن يوميا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، خمسة مقدسيين خلال اقتحامها البلدة القديمة في القدس المحتلة، وبلدة الطور شرقا.

وأفادت مصادر محلية، بأن مخـابرات الاحتلال وشرطته اقتحمت حارة السعدية في البلدة القديمة بالقدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا آخر بعد مداهمة منزله في مدينة الخليل والعبث بمحتوياته.

كما اقتحمت وحدات تابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي أحد الأقسام في سجن عوفر، وأجرت تدريبات استفزازية فيه.