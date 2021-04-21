محمد العزايزي: «أبو عبيدة» لقب بـ «شيطان التفجيرات» وطُردت من القهوة بسببه

أحد نجوم «الاختيار 2»

استطاع الفنان محمد العزايزي ان يجسد شخصية ابو عبيدة والذي عرف بخططه الشيطانية في عمليات الإرهابيين امام جنود مصر البواسل من الجيش والشرطة، الي ان تم تصفيته في النهايه، ليجسد عزايزي الشخصيه بطريقه مميزة للغايه.

وحول الاشتراك في مسلسل الاختيار اكد العزايزي لـ"الدستور"، انه كان يحلم بالمشاركه في مسلسل الاختيار منذ الجزء الاول، وقد رشحه لذلك كلا من احمد الرافعي وعابد عناني ومحمد يوسف وعدد اخر من النجوم الذين شاركوا بشكل مميز في الموسم الاول من العمل ، وبالفعل جاءه دور عباره عن ست كلمات وعبر عزايزي عن سعادته بذلك حيث كان حلم بالنسبة له المشاركه في العمل علي حد وصفه، لكنه فوجئ بعدم تنفيذ هذه الشخصيه علي ارض الواقع وتم ازاله مشاهدها ليخرج وقتها من حيز المشاركه في العمل دون تصوير مشهد واحد.

وتابع عزايزي قائلا :"لم افقد الامل في التواجد في المسلسل ليتم ترشيحي للتواجد فيه، وبالفعل قابلت ابراهيم فرج وقمت بعمل كاستنيج لعدد من المشاهد وبعدها تمت الموافقه علي خاصه لوجود شبه بيني وبين شخصيه ابو عبيدة، لأقابل بعدها المخرج بيتر ميمي الذي وجدته شخص ذكي وهادي وذو طبيعه بشوشه يجعلك مطمئن للعمل معه وبالفعل قمت بتحضيرات الشخصيه وبعدها دخلنا في التصوير" .

وعن تحضيراته للشخصيه قال العزايزي :"قمت بالبحث عن تفاصيل هذه الشخصيه حتي اقدمها بطريقه تصل للمشاهدين، فقد قمت بالبحث عن كل ما يحيطها من افكار، وتحدثت مع أصدقاء لي لديهم خبره في الفكر الارهابي، وعلمت الكثير عنهم وخاصه وانهم اسموا الضباط بالفئه الضاله وهذا افادني كثيرا، كما علمت عن شخصيه ابو عبيدة نفسها انه كان يسمي بشيطان التفجيرات فكان شخص خطر للغايه والعثور علية كان صعب الي ان خلص بتصفيته، فهو كان يمكث في سيناء وكان يدرب العناصر الإرهابية علي التدمير والتفجير، وذلك بمساعده توفيق فريج الذي كان يدير عناصر بيت المقدس، وهو ما نقله الي القاهرة او المنطقه المركزيه، وكانت تخطيط عمليه قتل الشهيد محمد مبروك ابرزها، وكل ذلك جعل عندي قاعده بيانات قويه عن هذه الشخصيه وهو ما سعادني على تنفيذها" .

وعن تصوير مشاهده قال ، قمت بمحاوله اتقان الشخصيه بشكل كبير كما انني تركت لحيتي لتبدو اكثر واقعيه في العمل، وكنت مركز في اول يوم تصوير لاقصي درجه ، وهذا جعل ايام التصوير اسهل بعد ذلك وتعودت علية، وكانت علاقتي باسلام جمال اكثر الوقت، الا انني كنت اتمني مقابله الفنان اياد نصار في العمل، لكنني تخوفت لانني احبه ان اقابله ويؤثر ذلك علي شخصيتي في المسلسل" .

وعن ما اذا تعرض لتهديدات بسبب الشخصيه قال ساخرا :"تعرضت للطرد من قبل صاحب القهوة حيث قال لي انك سبب في قتل اياد ونصار ولا اريده هنا، فالمواقف كانت كثيرة، حتي انني كنت اقف في الكمائن واسال عن دقني كثيرا، واقوم بسرد تفاصيل مشاركتي في العمل وسط حاله سعاده كبيرة وكوميديا ايضا" .

واختتم عزايزي، اتمني ان نكون وفقنا جميعا في اظهار الحقائق بالشكل الذي يصل للناس وتصدقه بطريقه سهله علي الرغم ان المسلسل وثائقي، كما اتمني ان يكون العمل بدايه لاعمال اكثر قوة بالنسبالي في الفترة المقبله.

الجدير بالذكر ان محمد العزايزي يعمل في الدوبلاج بمصر، وقدم شخصيه هالك منذ عام 2006، حيث يعمل في الشركات المصريه المنفذه لاعمال شركه مارفيل وديزني العالميه، كما ان عزايزي شارك في العديد من الاعمال الفنيه ومنها فيلم ابو شنب وفيلم سوق الجمعه ومسلسل ادهم الشرقاوي وغيرهما وقدم العديد من المسرحيات، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه .