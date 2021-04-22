الخميس 22 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه المنيا» تنظم مسابقة لحفظة القرآن الكريم للعاملين بالشركة

المهندس ياسر الشهاوي
المهندس ياسر الشهاوي

أعلنت إدارة العلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، اليوم الأربعاء، عن تنظيم مسابقة لحفظة القرآن الكريم للعاملين بالشركة وأبنائهم، لعام 2021، وذلك تحت رعاية المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بالمحافظة.

وتجري اختبارات المسابقة يوم 2 من شهر مايو المقبل، وتشمل 3 مستويات الأول من 20 جزءًا وحتى 30 جزءًا، والثاني من 10 أجزاء وحتى 20 جزءًا، والثالث من 5 أجزاء وحتى 10 أجزاء. 

وأفاد بيان صادر عن الشركة أن الاشتراك في المسابقة يكون من خلال التقدم إلى إدارة العلاقات العامة في موعد أقصاه الأربعاء 28 من شهر أبريل الجاري، على أن تجري الاختبارات يوم الأحد الموافق 2 من شهر مايو المقبل.

من ناحية آخرى أكد الشهاوى أنه فى إطار اهتمام القيادة السياسية بشكاوى المواطنين والعمل على حلها وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، فإنه تم استقبال 4527 شكوى من خلال إدارة خدمة المواطنين (الخط الساخن) خلال الربع الأول لعام 2021. 

وأضاف الشهاوى أن عدد الشكاوى فى شهر يناير بلغ 1501 مياه وصرف صحى، وفى شهر فبراير بلغت 1524، بينما بلغت فى شهر مارس 1521، مضيفا أن الشركة وفرت العديد من وسائل التواصل خلال الفترة الأخير منها واتس ٠١٢٧١٢٨٧٥٦٩وموبايل  ٠١٢٧١١٩٦١٩٦/٠١٠٥٠٥٠٩٠١٣ والتليفون الأرضى 125 وتطبيق 125 للشكاوى الخاص بالقابضة، بالإضافة إلى الموقع الإلكترونى والصفحة الرسمية للشركة، كما يتم التواصل مع وسائل الإعلام من خلال إدارة الإعلام بالشركة لنشر كافة التنويهات الخاصة بالأعطال أو الصيانة.

وأكد الشهاوى أنه يتابع شخصيا هذه الشكاوى لمعرفة النقاط الساخنه والعمل على سرعة حلها وذلك لتوفير مستوى خدمة أفضل للمواطن المنياوى.

المنيا مياه الشرب القرآن الكريم للعاملين مسابقة

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