الأربعاء 21 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

التنسيقية تستكمل برنامج «نواب بتفيد نواب» لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

نواب تنسيقية شباب
نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

استكملت لجنة التطوير والتدريب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برنامج" نواب بتفيد نواب"، وقد قام بالتدريب إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة، وبلال حبش نائب محافظ بنى سويف، وذلك لنقل الخبرات الميدانية لنواب التنسيقية من مجلسي النواب والشيوخ. 

ويأتي البرنامج انطلاقًا من شعار التنسيقية "سياسة بمفهوم جديد" والتي تقوم علي التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية وتبادل الخبرات السياسية بين أعضاء التنسيقية. 

وكان وفدًا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس الشيوخ قد شارك اليوم، في لقاء تحضيري للحوار المصري الدولي شارك عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ في جلسة الحوار التي عقدت بدعوى من من القس الدكتور أندريا زكي رئيس الهيئة القبطية ورئيس الطائفة الإنجيلية لتبادل الآراء و التباحث حول كيفية بدء حوار دولي شامل عن طريق المؤسسات التشريعية والمجتمع المدني لإظهار الصورة الحقيقية عما يتم في مصر من تنمية شاملة و البناء الديموقراطي و حقوق الإنسان.

واتفق الحضور على أن يكون أي حوار مع المجتمع الدولي على أساس التعاون المشترك بين الدول والاهتمام بحقوق الإنسان، وألا يكون ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما تم الاتفاق على أن يتم إبراز دور مصر في الحد من الهجرة غير الشرعية و مكافحة الإرهاب، وأن ما يتم في مصر من تنمية و تقدم في كافة المجالات يجب أن يصل لكل الجهات و المؤسسات الدولية بالصورة الصحيحة. 

واتفق الحضور خلال الجلسة على أن يكون أي حوار مع المجتمع الدولي على أساس التعاون المشترك بين الدول والاهتمام بحقوق الإنسان، وألا يكون ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول. 

كما تم الاتفاق على أن يتم إبراز دور مصر في الحد من الهجرة غير الشرعية و مكافحة الإرهاب، وأن ما يتم في مصر من تنمية و تقدم في كافة المجالات يجب أن يصل لكل الجهات و المؤسسات الدولية بالصورة الصحيحة.

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نواب بتفيد نواب تنسيقية الأحزاب تدريب نواب التنسيقية سياسية بمفهوم جديد

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

وزير التعليم: يمكن لطلاب الثالث الثانوي الدخول بالكتاب للامتحان النهائي

الصحة تحذر: معدل إصابات كورونا الأسبوعى يسجل ارتفاعًا ملحوظًا

«اغتصب جثتها وحرقها».. تفاصيل مثيرة في واقعة نبش قبر ممرضة متوفية بكورونا

قرار جمهوري بالإفراج عن 1686 مسجونا بمناسبة رمضان

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل يكتب: رأس الفيل.. والترجمان المسكين

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الخوف.. الفكرة الهلامية السوداء.. والأغراض السياسية!

ماجد حبته

حصاد زيارة ليبيا

مهدى مبارك

مهدى مبارك يكتب.. ليالى الأنس فى فيينا.. البحث عن الله يبدأ «يوم الوقفة»

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل طفلا فلسطينيا فى القدس المحتلة

فقه بنى إسرائيل (4).. القيامة والخلود .. ما شكل "الآخرة" فى اليهودية؟

الاتحاد الروسي وبرنامج الأغذية العالمي يقدمان مساعدات للفلسطينيين