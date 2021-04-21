التنسيقية تستكمل برنامج «نواب بتفيد نواب» لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

استكملت لجنة التطوير والتدريب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برنامج" نواب بتفيد نواب"، وقد قام بالتدريب إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة، وبلال حبش نائب محافظ بنى سويف، وذلك لنقل الخبرات الميدانية لنواب التنسيقية من مجلسي النواب والشيوخ.

ويأتي البرنامج انطلاقًا من شعار التنسيقية "سياسة بمفهوم جديد" والتي تقوم علي التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية وتبادل الخبرات السياسية بين أعضاء التنسيقية.

وكان وفدًا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس الشيوخ قد شارك اليوم، في لقاء تحضيري للحوار المصري الدولي شارك عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ في جلسة الحوار التي عقدت بدعوى من من القس الدكتور أندريا زكي رئيس الهيئة القبطية ورئيس الطائفة الإنجيلية لتبادل الآراء و التباحث حول كيفية بدء حوار دولي شامل عن طريق المؤسسات التشريعية والمجتمع المدني لإظهار الصورة الحقيقية عما يتم في مصر من تنمية شاملة و البناء الديموقراطي و حقوق الإنسان.

واتفق الحضور على أن يكون أي حوار مع المجتمع الدولي على أساس التعاون المشترك بين الدول والاهتمام بحقوق الإنسان، وألا يكون ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما تم الاتفاق على أن يتم إبراز دور مصر في الحد من الهجرة غير الشرعية و مكافحة الإرهاب، وأن ما يتم في مصر من تنمية و تقدم في كافة المجالات يجب أن يصل لكل الجهات و المؤسسات الدولية بالصورة الصحيحة.

واتفق الحضور خلال الجلسة على أن يكون أي حوار مع المجتمع الدولي على أساس التعاون المشترك بين الدول والاهتمام بحقوق الإنسان، وألا يكون ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما تم الاتفاق على أن يتم إبراز دور مصر في الحد من الهجرة غير الشرعية و مكافحة الإرهاب، وأن ما يتم في مصر من تنمية و تقدم في كافة المجالات يجب أن يصل لكل الجهات و المؤسسات الدولية بالصورة الصحيحة.

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين