الأنبا كيرلس وليم: قداسان أو 3 لمشاركة كاثوليك أسيوط فرحة العيد

أصدر الأنبا كيرلس وليم مطران الكنيسة القبطية الكاثوليكية في أسيوط، تعليماته الجديدة بشأن احتفالات الكنيسة التي تبدأ يوم الجمعة المقبل بجمعة ختام الصوم، ثم أسبوع الآلام، ثم عيد الميلاد المجيد.

وقصر الأنبا كيرلس وليم الصلاة في أسبوع الآلام داخل الكنائس على الكهنة والشمامسة بينما سمح بحضور الشعب قداس عيد القيامة المجيد شريطة أن تنظم الكنيسة الواحدة قداسان للعيد أو 3 إذا كان العدد في حاجة إلى زيادة القداسات.

جدير بالذكر أنه بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة غبطة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

كما يُشار إلى أنه، من المُقرر أن تبدأ الكنيسة القبطية الكاثوليكية، عقب انتهاء صومها الأربعيني، أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام"، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

كما تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، وحضور عدد كبير من مطارنة الكنيسة، ببدء مراسم عمل الميرون المُقدس، وهو أقدس زيوت الكنيسة والذي يُستخدم في معمودية الأفراد و تدشين الكنائس، على مدار اليوم وغدًا، بكاتدرائية القديس لاون الكبير، للأقباط الكاثوليك، بحي المعادي، بمحافظة القاهرة.