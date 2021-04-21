مصرع 3 وإصابة آخرين في حادث مروري بطرق السويس

شهد طريق السويس منذ قليل في الطريق القادم من القاهرة الجديدة في اتجاه القاهرة، حادث تصادم مأساويا نتيجة اصطدام سيارتين ملاكي مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

بداية الواقعة

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السويس بوقوع حادث مرورى، وتحديدا قرب البوابات الجديدة وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات.

وصول الإسعاف وانتشال الجثامين

كما انتقلت سيارات الإسعاف وتمكنت من نقل المصابين جراء الحادث إلى أقرب مستشفى.

وأوضح مصدر أمني أنه تم رفع جثامينهم من السيارات، حتى تمكنت الجهات المعنية من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

ومن جانبه في وقت سابق تمكن رجال المرور بالقاهرة من رفع حطام سيارة ملاكي اصطدمت بسور كوبري ٦ أكتوبر.

تلقت نجدة القاهرة بلاغا باصطدام سيارة ملاكي بسور كوبري ٦ أكتوبر، بالقرب من المنطقة العلوية لميدان عبدالمنعم رياض.

تم توجيه ونش مرور، وتبين إصابة ٣ أشخاص بإصابات متفرقة بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد أحدهم، والذى كان يقود السيارة بسرعة زائدة فاصطدم بسور الكوبري.

تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الهلال الأحمر لإسعافهم، فيما قام ونش المرور برفع السيارة من نهر الكوبري، وتم تحرير محضر، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن تعليق العمل بالفترة الإضافية والمخصصة لتركيب الملصق الإلكتروني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتقرر تعليق العمل بالفترة الإضافية بوحدات المرور من الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة الثامنة مساءً، والمخصصة لتركيب الملصق الإلكتروني، على أن يكون العمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة.