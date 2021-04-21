الأربعاء 21 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

راعي كنيسة الأقباط الكاثوليك بلبنان: نسعى لتوفير فرص عمل للشباب

الأب انطونيوس مقارابراهيم
الأب انطونيوس مقارابراهيم

قال الأب انطونيوس مقارابراهيم، راعي كنيسة الأقباط الكاثوليك فى لبنان، إن العمل الرعوي للكنيسة القبطية الكاثوليكية في لبنان ينطلق من الإهتمام بالشباب حيث أن الكنيسة هي في معظمها شباب عامل بالأجر اليومي وليس لديها عائلات سوى القليل.

وأضاف في تصريحات له:" ونحن حريصون على أن يسعى الشباب دائماً الى تحقيق هدف غربتهم وتواجدهم في لبنان لأجل لقمة العيش بالمحافظة على أشغالهم والأمانة على وظائفهم والالتزام بالكنيسة ، كما أني أسعى بقدر الإمكان مع الأصحاب والمعارف لإيجاد فرص عمل لمن لا يجدون عمل".

وتابع:" وايضاُ للمساعدة في إيجاد بعض الحلول لمن يواجهون مشاكل في عملهم . أما التحديات والصعوبات التى نجدها وربما هي عامل أساسي في بُطء نمونا الرعوي تواجد ابناء الرعية على كافة الآراضي اللبنانية وهذا لايساعد على حضور الجميع او الحضور بنسبة أعلى هذا من جهة ومن جهة اخرى عدم وجود مكان خاص بنا نتمكن من خلاله بالمزيد من اللقاءات والنشاطات على مثل لقاءتنا ونشاطاتنا في رعايانا في مصر. فالخدمة مقتصرة في وقتنا الحالى على القداس الالهي يوم الآحاد والأعياد والسؤال عن ابناء الرعية من خلال التواصل او الزيارة ".

 

جدير بالذكر أنه بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة غبطة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على  الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

كما يُشار إلى أنه، من المُقرر أن تبدأ الكنيسة القبطية الكاثوليكية، عقب انتهاء صومها الأربعيني، أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام"، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

الكنائس في اسبوع الالام صلوات اسبوع الالام ترتيبات أسبوع الآلام

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