«المغازي»: 450 دقيقة تدخين في أول أسبوع بالدراما الرمضانية

أعلن الدكتور عصام المغازي رئيس جمعية مكافحة التدخين وأمراض الصدر بالقاهرة، أنه تم الاتفاق بين جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة ومكتب منظمة الصحة العالمية في مصر برصد انتهاكات الدراما التليفزيونية والبرامج الترفيهية للإعلان عن منتجات التبغ خلال شهر رمضان 2021.

وأوضح المغازي أنه من المهم رصد التناول الدرامي لظاهرة التدخين ورفض الأعمال الدرامية التي تتضمن مشاهد تدخين دون التطرق لتداعيات هذه الظاهرة والآثار السلبية المترتبة على التدخين وهناك أدوات كثيرة يستطيع الممثل من خلالها إيصال فكرته دون اللجوء إلى التدخين، والفشل في ذلك يعتبر عجزاً منه.

وأشار رئيس الجمعية المصرية لمكافحة التدخين وأمراض الصدر أن الجمعية قد رصدت نتائج رصد مشاهد التدخين في دراما الأسبوع الأول من شهر رمضان 2021، لافتا إلى أنه من أهم النقاط التي تضمنها البيان أنه تمت متابعة كل المسلسلات وعددها 25 مسلسلا وعدد مشاهد التدخين 268 مشهدا، ومدة التدخين 7 ساعات ونصف.

وأكد المغازي أن مسلسل ملوك الجدعنة انفرد بمفرده بأكثر من ساعة (67 دقيقة و14 ثانية) في 59 مشهدا يليه كله بالحب 36 مشهدا تم ضد الكسر ولحم غزال 33 مشهدا ثم اللي مالوش كبير 31 مشهدا، والمشاهد تعمدت التركيز على علبة السجائر لبيان نوعها وشملت المشاهد كل أنواع التدخين مثل السجائر والشيشة والبايب والسيجار كما ظهرت هذا العام طرق التدخين الحديثة مثل السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن والتي لا تقل خطورة عن التدخين التقليدي ولم يتطرق أي مسلسل إلى التوابع التي سببها التدخين حتى الأن لم نظهر مشاهد التدخين في أربعة مسلسلات وهم خلى بالك من زيزي ومسلسل النمر، ومسلسل فارس بلا جواز، ومسلسل نجيب زاهي زركش.

وأكد المغازي أنه ستتم المتابعة يوميا لإيماننا بالدور الذى يجب ان يقوم به الفن في التنوير والتوعية.

ومن الجدير بالذكر أن انتشار مشاهد التدخين في المسلسلات تهدم كل الحملات الإعلانية التي تقوم بها الجهات المعنية بمحاربة التدخين، ومنها جمعية مكافحة التدخين و الدرن وأمراض الصدر الأن الشباب يعتبرون الممثلين مثلهم الأعلى وقدوة حسنة بالنسبة إليهم وصانعي الدراما يتعمّدون إظهار الأفراد المدخنين في أفضل حالاتهم الصحية والمزاجية وذلك يشجّع الشباب أكثر على تقليدهم.