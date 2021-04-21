برلماني: الدولة أنفقت 83 مليار جنيه للنهوض بمحافظات الصعيد

أكد النائب أحمد حته عضو مجلس النواب، أن مصر لم تدخر جهدا في تنمية الصعيد وتوجيه مليارات الجنيهات له طوال السنوات الماضية، لإحداث تنمية شاملة وحقيقية في الصعيد تخرجه من سنوات الإهمال على مدى عقود طويلة.

وأضاف حته خلال تصريحات له اليوم، أن إجمالى الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظات الصعيد، منذ تولى الرئيس السيسى عام 2014 وحتى الآن، بلغت 83 مليار جنيه. وقد ذهبت جميعها لإقامة المشروعات التنموية المختلفة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية بصعيد مصر.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة أولت الدولة اهتماماً كبيراً بتنمية محافظات الصعيد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى.

وشدد حته أن التنمية أخذت أشكالا عدة من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتوفير الأراضى والوحدات السكنية واتاحة الفرص الاستثمارية وتنفيذ مشاريع مياه الصرف والشرب والكهرباء ومختلف بنود حياة كريمة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك تطور كبير وملحوظ في الصعيد طوال السنوات الماضية ولا تزال التنمية جارية.

وكان قد أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إجمالى الاستثمارات التي أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظات الصعيد، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن، بلغت 83 مليار جنيه، لإقامة المشروعات التنموية المختلفة (التى تم ويجرى تنفيذها)، من أجل تحقيق التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية لأهالينا بصعيد مصر.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولت الدولة اهتماماً كبيراً بتنمية محافظات الصعيد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتوفير الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية طلبات جميع شرائح المجتمع، وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل المختلفة، وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير المناطق العشوائية، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بأهالينا في صعيد مصر.