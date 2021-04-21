طرح لحوم بلدية مخفضة بـ90 جنيهًا للكيلو في الوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد أهمية التوسع في فتح منافذ لبيع اللحوم الطازجة والخضر والفاكهة من منتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة على مدار شهر رمضان؛ بهدف التخفيف عن المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا ومحاربة ارتفاع الأسعار فى مواجهة احتكار السلع والمنتجات الأساسية من قبل بعض التجار بالمراكز.

أشار الزملوط إلى متابعة تنفيذ مبادرة تتضمن طرح لحوم بلدية طازجة بسعر ٩٠ جنيهًا للكيلو وذلك بمنفذ البيع التابع لمركز ومدينة الداخلة على أن يتم تعميم المبادرة بالمنافذ الأخرى، موجها بضرورة التوسع في فتح منافذ بيع منتجات الصوب الزراعية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك بمدن وقري مراكز المحافظة طوال شهر رمضان.

وأكد المحافظ تقديم أوجه الدعم والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالمحافظة بالتزامن مع حلول شهر رمضان، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، لافتا إلى الانتهاء من توزيع ٦ آلاف كرتونة مواد غذائية مقدمة من القوات المسلحة، إضافة إلى توزيع ١٤ ألف كرتونة أخري و٣٢ طن بطاطس و١٠ طن لحوم ودواجن مجمدة وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة.

ووجه محافظ الإقليم الشكر والتقدير للجهات والجمعيات الداعمة وهى (صندوق تحيا مصر - بنك الطعام - الأورمان - جمعية د مصطفى محمود - نبض حياة - صناع الخير - سقيا الماء) ، مؤكدًاَ دورهم البارز في دعم جهود المحافظة لتقديم المساعدات والخدمات للحالات المستحقة وتوفير حياة كريمة لهم.

فى سياق آخر، قرر محافظ الوادي الجديد فتح مسجد حي ميتالكو بمدينة الخارجة خلال شهر رمضان المبارك، بعد إجراء أعمال صيانة عاجلة وذلك إستجابة لمطلب أهالي الحي ، خلال جولته التفقدية اليوم الأربعاء لعدد من المواقع بمدينة الخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والدكتور محمود جاهين مدير عام الأوقاف والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان ، على أن يتم البدء في أعمال إحلاله وتجديده عقب إنتهاء الشهر الفضيل ضمن خطة المحافظة لتطوير وإعمار عدد من المساجد بالمحافظة.