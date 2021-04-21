إجراءات الحصول على صفة المهاجر في حالة هجرة الأسرة الجماعية

ترصد «الدستور» كل ما يخص إجراءات طلب الحصول على صفة المهاجر (في حالة هجرة الأسرة الجماعية ووجود أي من أفراد الأسرة في سن التجنيد ويرغب في الحصول على صفة المهاجر)، للمصريين بالخارج وفقًا لما نشرته وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

إرشادات الحصول على الحصول على صفة المهاجر (في حالة هجرة الأسرة الجماعية ووجود أي من أفراد الأسرة في سن التجنيد ويرغب في الحصول على صفة المهاجر).

- يقدم هذا الطلب من المصري بغرض الهجرة لإحدى دول المهجر وذلك طبقا لقانون الهجرة رقم 111 لسنة 1983 شريطة توافر أسباب معينة ( إقامته الدائمة بالخارج أو حصوله على تأشيرة هجرة أو حمله لجواز سفر أجنبي، أو إقامته خارج البلاد لمدة عشر سنوات متتالية)

-تعتبر إجراءات الهجرة سارية من تاريخ الموافقة على الهجرة.

-يعامل المهاجر بمصر بوصفه من الجنسية المصرية

-تزول صفة الهجرة في حالة ( عدم مغادرة البلاد إلى دولة الهجرة خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص بالهجرة ، أو إذا عاد للإقامة بالوطن لمدة تزيد عن سنة متصلة أو لمدة ستة أشهر لمن هم فى سن التجنيد ، أو إذا عدل عن هجرته بمحض إرادته)

-يقبل طلب الهجرة من الذى يعمل بالحكومة بعد تقديم استقالته وإخلاء طرفه

-لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.

-لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب

"المستندات المطلوبة"

-شهادة الميلاد

-أصل جواز السفر المصري الساري

-صورة جواز السفر المصري الساري

-سند الهجرة ساري (إقامة دائمة ، تأشيرة هجرة ، جواز السفر الأجنبي)

-قيد عائلي

-شهادة قيد دراسية من الجامعات والمعاهد في حالة الدراسة داخل البلاد أو خطاب من إدارة البعثات في حالة قيده بالخارج مدونا به أنه مؤجل تجنيد لسن 28 سنة والرقم الثلاثي للتجنيد

وأكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

ويحتوي التطبيق لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.