«توعية ومتعة».. نجوم الفن يُشيدون بـ«المتحدة»: أعادت الصدارة لمصر

نجحت «المتحدة للخدمات الإعلامية»، برئاسة تامر مرسى، فى إعادة الدراما المصرية إلى الريادة، وتصدر المشهد العربى من جديد، ليس فقط فى الموسم الرمضانى الحالى، بل طوال العام عبر خلق عدة مواسم جديدة.

وبعد التراجع الكبير الذى لحق بالدراما المصرية على مدار سنوات، وتقديم أعمال رديئة لا تتناسب مع تاريخ هذه الدراما وقيمتها الكبيرة لدى الجمهورين المصرى والعربى، عادت «المتحدة» بالشاشة الصغيرة المصرية إلى الواجهة من جديد، عبر استراتيجية فنية شاملة تنفذها شركة «سينرجى» للإنتاج الفنى.

هذه الاستراتيجية تضمنت التركيز على القيمة الفنية للعمل، والاستعانة بكبار النجوم بما يزيد من الثقل الفنى للمسلسلات المعروضة، بالإضافة إلى التركيز على الأعمال التى تستهدف زيادة الوعى بتفاصيل المعركة التى يخوضها الوطن ضد الإرهاب والتطرف، لتجمع أعمال «المتحدة» بين التثقيف والتوعية والتسلية والإمتاع فى آن واحد.

«الدستور» تحاور فى السطور التالية عددًا من نجوم الأعمال الدرامية المعروضة فى الموسم الرمضانى الحالى من إنتاج شركة «المتحدة للخدمات الإعلامية»، للحديث عن تجربتهم مع الشركة الأضخم فى الوطن العربى، ودورها فى عودة الدراما المصرية إلى المقدمة من جديد.

مى عمر: دعمت الصناعة والعاملين فيها بقوة

قالت الفنانة مى عمر إن شركة «المتحدة للخدمات الإعلامية» تُعد من أهم شركات الإنتاج فى مصر خلال السنوات الماضية، وقدّمت أدوارًا كبيرة فى دعم الصناعة والعاملين فيها، سواء أمام الكاميرا أو خلفها، كما خلقت سوقًا جديدة للدراما المصرية موازية للموسم الرمضانى وهو موسم الـ«أوت أوف سيزون». وأضافت: «خلال وقت قصير، نجحت الشركة المتحدة فى تطوير الشاشة وتقديم محتوى جديد ومميز على مدار العام، من خلال أعمال هادفة تناقش العديد من القضايا التى تهم المجتمع، فضلًا عن دورها فى خلق توازن كبير فى سوق الدراما والإعلانات، بعد أن كان الأمر متروكًا لأهواء واحتكار بعض المنتجين».

ياسر جلال: الأولى على الوطن العربى.. ولا تبخل على أعمالها بأى شىء

أعرب الفنان ياسر جلال عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع شركة «سينرجى» بقيادة تامر مرسى، للمرة الثالثة فى رمضان، من خلال مسلسل «ضل راجل»، بعد أن قدّم معها مسلسلى «لمس أكتاف» و«الفتوة» فى عامى ٢٠١٩ و٢٠٢٠، وحقق من خلالهما نجاحات كبيرة للغاية. وقال «جلال» إن «سينرجى» أصبحت شركة الإنتاج الفنى الأولى على مستوى الوطن العربى، فى ظل إدارتها الاحترافية المميزة، وتوفيرها كل الإمكانيات اللازمة لنجاح العمل الذى تنتجه دون أن تبخل عليه بأى شىء، بداية من السيناريو المكتوب بحرفية بالغة، مرورًا بالمخرج ومدير التصوير والممثلين وكل العناصر التى تسهم فى نجاح المسلسل وامتلاكه كل عوامل التميز قبل التصوير. وأشار إلى ما وصفه بميزة لا توجد فى شركة إنتاج غير «سينرجى»، تتمثل فى العلاقة الطيبة بين الممثل وفريق الإنتاج، فالفنان يشعر بألفة وصداقة فى التعامل مع مسئولى الإنتاج بشكل لا يجده فى أى مكان آخر، وهو ما ينعكس بالإيجاب على العمل.

وتابع: «هذه العلاقة المميزة تُخرج المسلسل بحب ونية صافية ومميزة، وتكون من أهم أسباب نجاحه، وتدفع كل طاقم العمل لبذل مجهوده الأقصى من أجل الوصول به إلى محطة النجاح».

أمير كرارة: صنعت «طفرة درامية» وخلقت عدة مواسم على مدار العام

اتفق الفنان أمير كرارة على توفير شركة «سينرجى» كل الإمكانيات اللازمة لنجاح الأعمال الدرامية التى تنتجها، قائلًا: «لا تبخل بأى شىء على العمل الفنى الذى تقدمه، وتوفر له جميع الإمكانيات الواجب توافرها من أجل النجاح».

وأضاف: «القائمون على شركة سينرجى لا يتعاملون مع الممثلين وفقًا للعلاقة المعتادة بين المنتج والممثل، بل يتعاملون مع الممثلين وكأنهم من أفراد أسرتهم، ما يخلق روحًا من التعاون والحب فى الأعمال الفنية التى ينتجونها»، واصفًا «سينرجى» بأنها «من أكبر شركات الإنتاج فى العالم العربى».

وأشاد بنجاح «سينرجى» فى خلق مواسم درامية عديدة على مدار العام، وعدم الاكتفاء بالموسم الرمضانى فقط، الأمر الذى أدى إلى إنتاج عدد كبير من من الأعمال الدرامية المميزة فى فترة قصيرة، خاصة الموسم الشتوى بشكل غير اعتيادى، فضلًا عن إطلاقهم منصة «WATCH iT» التى تمنح المشاهد حرية مشاهدة مسلسلاته المفضلة فى أى وقت دون أن تفوته أى حلقة، ما خلق طفرة فى الدراما المصرية بصفة عامة.

بشرى: أتاحت فرصة لكتابة التاريخ بعيدًا عن الأجندات

شبَّهت الفنانة بشرى الدور الذى أدته شركة «المتحدة للخدمات الإعلامية» فى دعم صناعة الدراما المصرية ونشر الوعى بالأحداث التى مرت بها البلاد، فى أهميته بدور المؤسسة التعليمية، بعدما أتاحت للمصريين كتابة تاريخهم الوطنى والاجتماعى بأنفسهم، بعيدًا عن أهواء المتربصين والأجندات الخاصة. وقالت «بشرى» إنه لسنوات عديدة كان صناع الفن والمثقفون ينادون بضرورة وجود كيانات إنتاجية كبيرة تدعم الرؤى والتوجهات الوطنية والأفكار المعتدلة، فى ظل تعدد وسائل الاتصال والمنصات التى تستطيع أن تطمس الهوية المجتمعية والفنية والثقافية، إلى أن نجحت «المتحدة» فى ذلك خلال السنوات الأخيرة.

واختتمت: «رغم ما تحقق من نجاح، أوصى بضرورة التوسع فى التعاون، سواء مع الأشخاص خلف الكاميرا أو أمامها، والتوسع فى الموضوعات للتعبير عن الأوجه المتعددة للهوية المصرية ونسيجها الوطنى شديد الثراء، لأن التكوين الفنى والثقافى المصرى عميق الجذور ومتعدد الأفرع، والعناية به تثرى الشاشات المصرية والعربية».

سمية الخشاب: هزمت الدراما التركية وحجَّمت الأجور المرتفعة

وصفت الفنانة سمية الخشاب دور «المتحدة» فى دعم صناعة الدراما المصرية بالكبير، بعدما أسهم فى إعادتها إلى الريادة من جديد، وهو ما يظهر فى تصدر الأعمال الدرامية المصرية للشاشات الخليجية والعربية كافة. وقالت «سمية» إن الدراما الكورية والتركية وغيرهما حاولت السيطرة والاستحواذ على المشاهدين فى مصر، وبالتالى إمكانية تقديم حقائق مغلوطة من خلالها، لكن «المتحدة» استطاعت هزيمتها وإعادة الدراما المصرية إلى عرشها من جديد، وذلك بتقديم محتوى راقٍ وهادف ويعمل على نشر الوعى بين الأجيال الجديدة.

وأشادت بنجاح الشركة فى تنفيذ استراتيجية جديدة، تمكنت عن طريقها من ضبط السوق وتحجيم الأجور المبالغ فيها لبعض الفنانين، بالتزامن مع فتح سوق جديدة عبر منصة المشاهدة «WATCH iT».

واختتمت: «خلال السنوات الماضية كانت الصناعة متجهة إلى الانهيار، لكن بوجود الشركة المتحدة تحولت هذه الصناعة إلى اتجاه آخر ملىء بالنجاح والتقدم والازدهار».

حنان مطاوع: استعادت رونق الصناعة بالـ«أوت أوف سيزون»

عبَّرت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بالتعاون مع شركة «سينرجى» فى العديد من أعمالها، وآخرها مسلسل «القاهرة كابول» الذى يعرض فى الموسم الرمضانى الحالى، فى ظل توفيرها كل الإمكانيات اللازمة لإخراج أعمالها الفنية كافة فى أفضل صورة.

واعتبرت أن هناك تطورًا ملحوظًا فى الدراما خلال الأعوام القليلة الماضية، وأن الصناعة الفنية بشكل عام استعادت رونقها، بفضل التنوع الذى شهدته بقيادة «المتحدة» و«سينرجى»، سواء بوجود مسلسلات خارج المواسم الدرامية المعروفة «أوت أوف سيزون»، أو المسلسلات المطولة، وصولًا إلى الأعمال ذات الـ١٥ حلقة، فضلًا عن المنصة الإلكترونية «WATCH iT»، ما أسهم فى أن تكون هناك دراما طوال العام وليس فى شهر بعينه.

أحمد العوضى: أسهمت فى رجوع الأسر إلى «الشاشة الصغيرة»

قال الفنان أحمد العوضى إن الدراما الرمضانية المقدمة هذا الموسم تليق بسمعة مصر، لما تضمه من أعمال مميزة وجاذبة للمشاهدين فى جميع أنحاء الوطن العربى، مرجعًا ذلك إلى نجاح شركة «المتحدة» فى تقديم «توليفة» مميزة من المسلسلات تُشبع أذواق جميع المشاهدين.

وأضاف «العوضى» الذى ينافس بمسلسل «اللى مالوش كبير»: «كل أنواع الدراما التليفزيونية موجودة على مائدة المشاهدين فى الموسم الرمضانى الحالى، وهذا بالطبع فى صالحهم، ويعد نجاحًا كبيرًا من الشركة المنتجة لأغلب المسلسلات الضخمة المعروضة خلال هذا الموسم».

ورأى أن الدراما الرمضانية صارت تُلائم أفراد الأسرة العربية، مرجعًا الفضل فى ذلك لـ«المتحدة» و«سينرجى»، بما أسهم فى إعادة الجمهور إلى الشاشة الصغيرة مرة أخرى، ليشاهد من جديد أعمالًا درامية فى غاية الإتقان ومرتفعة القيمة، متمنيًا النجاح لكل الفنانين المشاركين فى الماراثون الدرامى الحالى.

دياب: تبنَّت مؤلفين ومخرجين واعدين

أقر الفنان والمطرب دياب بفضل «المتحدة للخدمات الإعلامية» و«سينرجى»، بقيادة الأستاذ تامر مرسى فى تطور صناعة الفن فى مصر، سواء الأعمال الدرامية التليفزيونية أو السينمائية.

وقال دياب إن هناك تقدمًا ملحوظًا فى صناعة الدراما خلال الفترة الأخيرة، ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك بأى صورة، متسائلًا: «كيف يمكن الإنكار ولدينا كل هذه الأعمال الدرامية التى تليق بتاريخ مصر الفنى وتحترم المشاهد؟».

وأضاف: «مصر أصبحت تمتلك إمكانيات فنية كبيرة، سواء على مستوى التقنيات أو العناصر البشرية، فهناك العديد من الصناع الماهرين الذين ظهروا فى الفترة الأخيرة من مؤلفين ومخرجين واعدين بشكل كبير، بالإضافة إلى تطور تقنيات التصوير والإخراج».

واختتم بأن شركة «المتحدة» فتحت سوقًا جديدة للدراما التليفزيونية التى تعرض خارج السباق الرمضانى، فأصبحت المسلسلات الجديدة تعرض على مدار العام، ما ساهم فى ثراء الإنتاج الفنى.

نجلاء بدر: أرجعتنا لزمن «ليالى الحلمية» مجددًا

أشادت الفنانة نجلاء بدر بالتطور الكبير الذى أسهمت به «سينرجى» و«المتحدة للخدمات الإعلامية» فى الصناعة الفنية داخل مصر، معربة عن سعادتها بما تحقق فى مجال الدرما المصرية من تقدم خلال الموسم الرمضانى الجارى. وقالت «نجلاء» إن المنتج الكبير تامر مرسى حرص هذا العام على تجاوز فكرة «البطل الأوحد»، التى سيطرت على الدراما لسنوات طويلة، ونجح فى تقديم أعمال البطولة الجماعية، إلى جانب العديد من الثنائيات الناجحة، ما زاد من قيمة الأعمال الفنية المعروضة خلال الموسم الجارى. وأضافت: «حجم الإنتاج الدرامى فى هذا العام يعد فخرًا كبيرًا للفن المصرى، ويعود بنا إلى زمن الدراما القوية والمؤثرة والأعمال ذات البطولة الجماعية التى افتقدناها فى الفترة الماضية، مثل مسلسلى (ليالى الحلمية)، و(أرابيسك)، وغيرهما من الأعمال التى تتغلب على فكرة البطل الأوحد».

وأشادت كذلك بقدرة «سينرجى» على خلق سوق جديدة للأعمال التليفزيونية خارج السباق الرمضانى الذى عانى من الازدحام لسنوات طويلة، وذلك عن طريق مسلسلات الـ«أوت أوف سيزون».

على ربيع: تدعم القوة الناعمة المصرية

أسهمت «المتحدة للخدمات الإعلامية» فى دعم القوى الناعمة المصرية، وتشكيل وعى المصريين وتوجيههم لمشاهدة الأعمال الهادفة التى تتناول بطولات الجيش والشرطة، وغيرها من الأعمال التى كان الجمهور فى أمس الحاجة إلى مشاهدتها، وفق الفنان على ربيع.

وقال «ربيع» إن الجماعات الإرهابية حاولت تخريب عقول الشباب وطمس الهوية المصرية، لكن «المتحدة» قدمت وجبة درامية دسمة كشفت الحقائق وأعادت الأمور إلى نصابها الحقيقى، وأسهمت فى تربع الدراما المصرية على عرشها من جديد. وأضاف: «المتحدة أسهمت بشكل كبير فى عودة الدراما المصرية إلى الريادة مجددًا، وخلق جيل مدرك للمؤامرات التى تحاك بالدولة المصرية وما تتعرض له من إرهاب».

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