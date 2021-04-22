«الشرقاوى» يكشف عن خطوات اقتصادية هامة تجريها مصر فى ليبيا

ثمن الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، زيارة رئيس وزراء مصر والوفد المكون من 11 وزيرًا وبعض من كبار شركات التشييد والإنشاءات إلى جمهورية ليبيا الشقيقة، ولقائه مع الجانب الليبي برئاسة عبدالحميد الدبيبة، رئيس وزراء ليبيا.

توجيهات الرئيس بالاهتمام بملفات إعادة الأعمار

وأكد «الشرقاوي»، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مصر تشهد تغيرًا غير مسبوق في التعاون الجاد المتوفر تحت إرادة سياسية فاعلة للغاية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق ببعض الملفات الهامة، مثل إعادة إعمار العراق، وإعادة إعمار ليبيا، وفي المستقبل القريب سيكون هناك جهد وسعي لتنمية الاقتصاد السوداني، وإعادة إعمار اليمن، هكذا تنتهج القيادة السياسية نهجها المنبثق من الإيمان الشديد بأن التنمية الشاملة هي العماد الأساسي والرئيسي للاستقرار والتقدم ورضاء الشعوب.

وأشار إلى أن إعمار ليبيا سوف يشمل إعادة تأهيل وتهيئة الدولة والأجواء والمناخ بدءًا من البنية التحية «طرق، جسور، مباني حكومية، مياه وتحلية، طاقة كهربائية، صرف صحي»، ثم يتبع ذلك أو بالتوازي التعاون في مجالات الصحة والتعليم، وأيضًا دعم التبادل التجاري بين البلدين بشكل فاعل للغاية؛ نظرًا لحاجة الحياة الليبية لذلك.

وذكر «الشرقاوي»، أن إعادة أعمار ليبيا سوف تحتاج إلى ما يقرب من ١٠٠ مليار دولار، وكذلك سوف تفتح الباب والآفاق لسوق العمل والحركة من جديد، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك ما يقرب من ٢.٥ مليون فرصة عمل سوف تشهدها ليبيا للمصريين في المرحلة المقبلة.

إعادة رسم الخريطة الإعمار

وأوضح أن هناك شبه إصرار من الجانب الليبي حكومة وشعبًا علي الاستعانة بالتجربة والخبرات المصرية في إعادة رسم خريطة الطريق للاصلاحات الشاملة التي من شأنها وضع ليبيا علي الطريق الصحيح، فقد باتت ليبيا ومعظم الدول الأفريقية على درجة من اليقين والإعجاب فيما أحدثته التجربة المصرية في الإصلاح الشامل على كافة الأصعدة، والتي مر منها ٧ سنوات، وحققت نتائج غير مسبوقة، وتعد الآن هي النموذج الذي يبحث دول الجوار والدول الأفريقية للوصول إليه.

وأعرب «الشرقاوي» عن شكره وتقديرة للقرارات الوزارية التي اتخذت من العديد من الوزراء المرافقين، والتي شهدت العديد من الانفراجات، سواء فيما يتعلق بإعادة السفارة الليبية أو عودة الطيران للقاهرة أو الرعاية الصحية الشاملة بالتساوي مع المصريين لكل الليبين علي أرض مصر، وكذلك العمل على إنشاء ٣ محطات كهربائية عاجلة تحت إشراف الخبرات المصرية لإعادة الحياة للشارع الليبي.

وأكد أنه من الواضح أن هناك إصرار من وزيري النفط والطاقة في البلدين الشققين علي تفعيل كافة الاتفاقيات الموقعة مسبقًا، والعمل على الوصول لنسب ومعدلات تنفيذ قياسية، لاسيما أن العمل المشترك مع الجانب الليبي في هذا المجال سيخدم اكتشافات الغاز المصرية الليبية، وكذلك وجود ليبيا ضمن منتدى الغاز الذي دشنته مصر سيكون لاعبًا أساسيا في إمدادات النفط والغاز في المرحلة المقبلة.

وأشاد «الشرقاوي» بالدور الدي تلعبه مصر في كل طبقاتها سواء بالمستوى المتعلق بالدبلوماسية الرئاسية، أو المستوى المتعلق بالخارجية المصرية، وأيضًا بمستوى مجتمع المال والأعمال والاقتصاد الذي يبدأ دوره العظيم بعد تفتح الشرايين والشهية بمثل هذه الزيارات الناجزة في التمثيل الرسمي بين البلدين.