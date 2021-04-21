جامعة الوادى الجديد تهنئ الزملوط بذكرى انتصار العاشر من رمضان

بعث الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعة ببرقيـة تهنئـة إلى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية والأمنية بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

وجاء في رسالة التهنئة: “يسعدنى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان الذى حققه جيل عظيم من رجال القوات المسلحة ببطولاتهم وتضحياتهم وكانوا قدوة فى البسالة والفداء".

أضاف رئيس الجامعة "أن ذكرى العاشر من رمضان ستظل دائما مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الذين توجوا كفاح شعب مصر ونضاله بإعلاء ارادته والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيها بنصر مجيد حققوه فى يوم العاشر من رمضان أعاد الله هذه الذكرى الخالدة على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات فى ظل القيادة الرشيدة والحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتهل علينا، غدًا، الذكرى الـ48 لانتصار العاشر من رمضان، الموافق السادس من أكتوبر عام 1973 التى يمثل الانتصار الأعظم فى تاريخ مصر التى لم تكن مجرد حرب عابرة فى تاريخ العسكرية المصرية المليئة بالبطولات، بل كانت حدثا فريدا من نوعه أثار العالم أجمع، حيث شهد هذا اليوم أكبر الانتصارات المصرية والعربية، وتمكن المصريون من عبور قناة السويس، أكبر مانع مائى فى العالم، وتحطيم دفاعات خط بارليف الحصينة، وتلّقى العدو ضربة قاسية تحطمت فيها أسطورة الجيش الذى لا يقهر.

وأكد رئيس الجامعة أن تحرير الأرض واستعادة الكرامة كانت نتاج إرادة صادقة لجيش باسل، وشعب أصيل، مضيفًا أن حرب العاشر من رمضان جسدت ملحمة ضُربت فيها أروع الأمثلة في البطولة والفداء، ولا زالت تؤكد على أن الجيش المصرى هو درع الوطن وسيفه وقت الحرب، والسند والمعين وقت التنمية بالإسهام فى المشروعات القومية، ودعمه الصادق لكل أجهزة الدولة وقت الأزمات.