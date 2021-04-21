الأربعاء 21 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة 10 من «ملوك الجدعنة».. القبض على والدة «سرية»

بوستر ملوك الجدعنة
بوستر ملوك الجدعنة

لازال مسلسل "ملوك الجدعنة" يواصل تصدر الأعمال الأكثر مشاهدة في موسم رمضان الحالي خاصة بعدما تزداد أحداث العمل سخونة، ويقوم ببطولة العمل كل من مصطفي شعبان وعمرو سعد ومن تأليف محمد  سيد بشير وإخراج احمد خالد موسي.

 

◄ أحداث الحلقة العاشرة 

 

تبدأ الحلقة العاشرة بسقوط سرية وسفينه في قبضة زاهي العتال حيث يقوم بتلقينهم درس قاسي بسبب اعتقاده أنهم السبب في تسريب فيديوهات نجله سيف العتال، ينتقم زاهي العتال من الثنائي عن طريق عنتر وهي الشخصية الذي يقدمها  وليد فواز، حيث  يقوم بتلفيق قضية مخدرات لـ عطية والدة سرية وهي الشخصية الذي يقدمها دلال عبدالعزيز كما يقوم بإرسال سيدات لشقيقة سفينه ويقوموا بضربها هي وأبنتها الصغيرة حبيبه ويتم نقلهم للمستشفي في حالة خطره، يهرب سرية وسفينه من مخزن زاهي العتال ويتفاجئون بما حدث لزذيهم. 

 

◄ أحداث الحلقات السابقة 

 

شهد المسلسل منذ انطلاق حلقته الأولي سرعة في الأحداث، حيث بدأ المسلسل بتعاون الشابين في كل شيء تميزهما روح (الجدعنة) والصلابة، لكن صديق قديم لهما يورطهما مع أحد أكبر رجال الأعمال قبل أن يتم قتله، ويحاولان الفرار من رجل الأعمال الذي يقدم شخصيته عمرو عبدالجليل، لكنهما يفشلان في ذلك ويتورطان في جريمة قتل وهو ما انتهت إليه ثم يخرجون منهم ويتجدد الصراع بينهم وبين زاهي العتال ويعمل عنتر أبنت حارتهم كمرشد ضددهم لدي زاهر العتال ويزداد الكره بينهم بعدما قام سرية بخطوبة فاتن حرفوش. 

 

◄  مواعيد العرض 

 

بدأت مجموعة قنوات إم بي سي مصر عرضه من بداية موسم رمضان في تمام الساعة السابعة بعد برنامج رامز جلال "رامز عقلة طار" الذي يستضيف فيه الفنانين ويقوم بإيقاعهم في مقلبه، والمسلسل يتم عرضه بعد ذلك مباشرة وبدون اعلانات علي منصة شاهدة vip، ويعاد المسلسل مرتين  الإعادة الأولى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، ويعاد مرة ثانية في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم التالي.

 

◄ أبطال المسلسل

 

"ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، ودلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، وهو من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى وانتاج صادق الصباح وتم تصوير أحداث المسلسل الكامل في لبنان.

الحلثة العاشرة ملوك الجدعنة سرية سفينة مصطفى شعبان عمرو سعد

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