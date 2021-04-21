مواعيد القطارات اليوم الخميس 22-4-2021 المميزة والوجه القبلي
ينتظر الكثير من المواطنين اعلانات التاخير والتوقيتات لخطوط القطار في جميع المحافظات من قبل سكك حديد مصر، نظرا لاستخدام تلك الوسيلة يوميا ، وتكثر عمليات البحث مي جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة عن مواعيد القطارات اليوم الخميس 22-4-2021
وتنشر ا"لدستور" في تقريرها القادم مواعيد القطارات اليوم الخميس 22-4-2021 :
مواعيد القطارات المميزة
قطار 553
يقوم القطار الساعة 16:00 من القاهرة ويصل محطة طنطا الساعة 19:45.
قطار رقم 555
يقوم القطار من القاهرة الساعة 17:05، ويصل محطة طنطا الساعة 20:45.
قطار رقم 121
يقوم من القاهرة الساعة 14:20 ويصل محطة طنطا الساعة 18:00.
قطار رقم 551
يتحرك القطار من القاهرة الساعة 16:00 ويصل محطة طنطا الساعة 18:50.
قطار رقم 563
يتحرك القطار الساعة 17:45 من القاهرة ويصل محطة طنطا الساعة 21:15.
مواعيد قطارات الصعيد الوجه القبلي
قطار رقم 78 نوم
يقوم القطار من أسوان في الساعة 17:15 صباحًا، ويصل القاهرة في تمام الساعة 6:10 مساء اليوم.
قطار رقم 86 نوم
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 7:45 مساء، ويصل أسوان في تمام الساعة 9:25 الصبح.
قطار رقم 980 vip
يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد القاهرة بتمام الساعة 8:00 صباحا، ويصل أسوان الساعة 10:40 مساء اليوم.
قطار رقم 776 مميز
موعد القيام من محطة القاهرة في تمام الساعة 4:30 صباحا، ويصل محطة سوهاج الساعة 1:15 مساء اليوم.
قطار رقم 974 مميز
موعد القيام من محطة القاهرة في الساعة 5.15 صباحا، ويصل أسيوط الساعة 12.30 مساء اليوم.
قطار رقم 980 VIP
موعد القيام من محطة القاهرة الساعة 8.00 صباحا، وينهي رحلته في أسوان الساعة 10:50 مساء اليوم.
مواعيد قطارات إسكندرية الوجه البحري
قطار رقم 2
تنطلق رحلة من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.25.
قطار رقم 1202
تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهى فى القاهرة الساعة 6.55.
قطار 1108
تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنهي فى القاهرة الساعة 7.10.
قطار رقم 4
تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50.
قطار رقم 588
تتحرك رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.
قطار رقم 1131 روسي
يقوم من القاهرة الساعة 8:10 ويصل الإسكندرية الساعة 11:05.
قطار رقم 1130 روسي
يتحرك من الإسكندرية الساعة 16:35 ويصل القاهرة الساعة 19:25