مؤلفون عن العمل مع «المتحدة»: «قالولنا عايزين أعمال هادفة.. ولا قيود على حرية الأفكار»

أشاد مؤلفون وكتاب سيناريو بالعمل مع شركة «المتحدة للخدمات الإعلامية»، لحرصها على توفير كل ما يحتاجه العمل الفنى من عناصر للنجاح، وإتاحتها مساحة من الحرية للأفكار المقدمة فى هذا العمل، مع اشتراط أن يكون «هادفًا».

واعتبر السيناريست محمد صلاح العزب نفسه محظوظًا بالتعامل مع شركة كبيرة مثل «سينرجى» خلال العام الجارى، فى ظل احترامها عقلية المشاهدين فيما تقدمه من أعمال، وحرصها على تقديم كل التسهيلات لإخراج هذه الأعمال بطريقة مميزة تضمن النجاح وتقديم ما يُرضى الجمهور.

وقال «العزب» إن العمل مع «سينرجى» يعنى أنك ستجد دائمًا اهتمامًا كبيرًا عند التحضير للمسلسل، مستشهدًا بتوفير الشركة كل طلبات صناع مسلسله «النمر» من بطولة الفنان محمد عادل إمام، حتى يظهر بأفضل شكل ممكن، لدرجة أنها شيدت موقع تصوير كاملًا خصيصًا للمسلسل.

وأضاف: «فى كل مرة يتحدث فيها مسئولو الشركة معنا يحرصون على تأكيد انحيازهم لتقديم أعمال هادفة تليق بمستوى وعقلية الجمهور، وفى إطار متاح من حرية الموضوعات والأفكار التى نقدمها، وهذا أمر جيد للغاية».

وأشاد كذلك بالأعمال الوطنية التى تقدمها «سينرجى» بشكل متواصل، لأنها تحصن المشاهدين من الأفكار المسمومة التى يروجها أعداء الوطن، وتساعدهم على التفكير بشكل عقلانى فى كل القضايا.

واتفق المؤلف باهر دويدار مع «العزب»، قائلًا: إن التعامل مع «سينرجى» مختلف تمامًا عن التعامل مع أى شركة إنتاج أخرى، فى ظل تشجيعها الأعمال المميزة ودعمها للكتاب والمؤلفين وصناع الفن عامة.

وقال «دويدار» إن هذا ما حدث معه شخصيًا، فى مسلسله المعروض حاليًا «هجمة مرتدة»، من بطولة الفنان أحمد عز والفنانة هند صبرى، مضيفًا: «الشركة حققت حلمى بكتابة عمل درامى عن البطولات الحقيقية لرجال مصر البواسل فى المخابرات العامة».

وأضاف: «مسئولو الشركة كانوا دائمًا داعمين ومشجعين لى، ويدفعوننى لتقديم كل ما لدى، وهو ما يفعلونه مع جميع الأعمال الفنية التى ينتجونها»، موضحًا أنه «مع بدء إنتاج العمل، لم تبخل الشركة بتوفير أى عنصر لضمان نجاحه، وهو ما يعود على صناعة الدراما المصرية بالنفع ويعيدها إلى الريادة».

واختتم: «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحدثت حالة مختلفة على مستوى الإنتاج الدرامى خلال الفترة الماضية، وهو ما يظهر جليًا فى الموسم الدرامى الرمضانى الحالى، الذى يتسم بتنوع الأعمال الدرامية المعروضة خلاله وجودتها العالية».