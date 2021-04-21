الجمهور يشيد بأداء مصطفى عمر في مسلسل «الاختيار 2»

لفت الفنان الشاب مصطفى عمر، أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في الحلقة الثامنة من مسلسل "الاختيار 2".

حيث نشر مصطفى عمر، مجموعة من تعليقات الجمهور على شخصيته في المسلسل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".

وجاءت أبرز التعليقات من الجمهور قائلا:" أنا لو شوفتك في الشارع هبلغ عنك"، وعلق آخر:" انا كرهت في المسلسل ودا يرجع لانك قدمت الدور صح"، وعلق آخر:" ظابط الدور أوي لدرجة اني اقتنعت انك منهم".

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

وتتناول قصة المسلسل الأحداث منذ بداية ثورة ٢٥ يناير، والمعارك التي حدثت بين القوات المسلحة والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية بمنطقة شمال سيناء، مرورا بفض اعتصام رابعة العدوية، وتتوالى الأحداث عن جهود القوات المسلحة في إحباط المخطط الدولي لتنظيم الإخوان الإرهابي، الذي كان يحلم بإسقاط مؤسسات الدولة المصرية، وفيما ينتاول المسلسل كيفية مواجهة الجيش لتنظيم الإخوان الإرهابي الذي تولي الحكم بعد ثورة ٢٥ يناير.

وحقق المسلسل أعلى نسب مشاهدات في العالم، لما يتناولة من أحداث حقيقية تعرض لها أبطال القوات المسلحة أثناء تصديهم إلى الجماعات المتطرفة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وأحداث المسلسل تأتي لتوثيق قوة الدولة المصرية ومؤسستها العسكرية، التي قامت بحماية الشعب المصري من المخطط الذي كان يستهدف هدم الدولة المصرية وشعبها العظيم.

يذاع المسلسل على قناة أون تي في تمام الساعة التاسعة مساء، ويعاد في الساعة الثانية صباحا، ويعاد أيضا في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، ويعاد على قناة أون دراما، في تمام الساعة العاشرة مساء، والرابعة صباحا.