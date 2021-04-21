رفع 68 طن مخلفات وتراكمات من شوارع بني أحمد بالمنيا (صور)

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات وتراكمات نواتج تبطين الطرق برفع 68 طن مخلفات.

كما واصلت أعمال صيانة أعمدة الإنارة والكشافات وقامت بإصلاح أسلاك تم قطعها نتيجة سقوط شجرة عليها أمام كنيسة ماري جرجس بقرية ماقوسة، وإنارة طرق عزبة عبد الحكيم التابعة لقرية بني أحمد الغربية.

وقال محمد علي جاد، رئيس الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان إنه تم اليوم إصلاح أسلاك الكهرباء التي تم قطعها إثر سقوط نخلة أمام كنيسة ماري جرجس بمدخل عزبة المقدس نجيب غرب قرية ماقوسة، كما قام قسم البيئة بالوحدة برفع 13 طن من المخلفات والأتربة من القرية والقرى التابعة لها وإرسال قلاب لقرية عطية، لرفع القمامة والمخلفات الصلبة، حفاظا على صحة المواطنين والمعيشة في بيئة صحية نظيفة.

وأضاف المهندس عبد التواب حسن، رئيس قسم الإنارة بالوحدة المحلية ببني محمد أن القسم بصحبة عدد من فنيين الكهرباء بالوحدة قاموا بصيانة عطل الكهرباء بعد إخطار أهالي القرية بالأعطال.

كما تمكنت الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل من رفع 25 طن مخلفات وتراكمات من أماكن التجمع بقرية طوه إلى البحر اليوسفي وترعة سري.

أوضح رضا مصطفي، رئيس قرية طوخ الخيل أنه تم رش طريق كوبري أبوشناف حتي مدخل الطريق الصحراوي الغربي .بطول 5 كيلو متر.

فيما قامت الوحدة المحلية بدمشير من رفع جميع نقاط التجمع من قرى زكريا ونزلة الفلاحين وادموا ودمشير بعد الدفع بالمعدات اللازمة من لوادر وقلابات وجرارات وعمال النظافة حيث بلغت التراكمات التي تم رفعها 30 طن تم نقلها إلى الظهير الصحراوي، تنفيذا لتعليمات العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا بانتظام أعمال النظافة وتوفير جميع أشكال الدعم لضمان رفع كفاءتها.

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أعمال نظافة بقري مركز المنيا

أعمال نظافة بقري مركز المنيا

أعمال نظافة بقري مركز المنيا

أعمال نظافة بقري مركز المنيا

أعمال نظافة بقري مركز المنيا

أعمال نظافة بقري مركز المنيا

أعمال نظافة بقري مركز المنيا