بايدن: تجاوزنا 200 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال 100 يوم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة قد تجاوزت الهدف الذي وضعته إدارتي للمئة يوم الأولى من عملها بتوزيعها 200 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وأضاف خلال الكلمة التي ألقاها، مساء اليوم الأربعاء، أن إدارته تعمل على مدار الساعة لتلقيح أمريكا بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تابعت بينما أقدم تحديثًا عن التقدم الذي أحرزناه وحالة التطعيمات.

وأكد أنه بحلول، غدا الخميس، سيكون 80% من هم فوق الـ65 عاما حصلوا على التطعيم، مؤكدا أن طريقنا مع التطعيم ضد كورونا لا يزال طويلا.

وأشار إلى أن جهود التطعيم في بلادنا أنقذت حياة عشرات الآلاف.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت، اليوم الأربعاء، إضافة 100 دولة إلى القائمة الخطيرة لفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية، من السفر الدولي، بعد إضافة عشرات الدول إلى القائمة الخطيرة لمواجهة فيروس كورونا.

ومن المتوقع وضع حوالي 80٪ من العالم إلى المستوى 4، مما يضيف ما يقرب من 130 دولة إلى أعلى تصنيف لوزارة الخارجية.

وتضع وزارة الخارجية الأمريكية، 34 دولة في "المستوى 4"، محذرة مواطنيها من السفر إلى هذه الدول، بما في ذلك البرازيل والعراق وسوريا وروسيا وكوريا الشمالية وكينيا.

وأدرجت الوزارة تشاد وكوسوفو وكينيا والبرازيل والأرجنتين وهايتي وموزمبيق وروسيا وتنزانيا.

يذكر أن منظمة الصحة لعموم الدول الأمريكية "باهو" قد أفادت بأن منطقة أمريكا سجلت أكثر من 1.5 مليون إصابة جديدة بكورونا في الأسبوع الماضي وما يقرب من 40.000 وفاة مرتبطة بالفيروس.

وأوضحت المنظمة في إفادة صحفية بأن "جميع بلدان أمريكا الوسطى تقريبا تبلغ عن ارتفاع في حالات العدوى بالفيروس".

ولفتت إلى أن استخدام "جوازات اللقاحات" سيؤدي إلى التمييز ضد الأشخاص من بلدان القارة، بسبب ضعف عمليات التلقيح ضد كورونا في المنطقة.

وفي البرازيل حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 370 ألف شخص، وسجلت السلطات الصحية فيها أكثر من 14 مليونا و43 ألف إصابة حتى الآن، تليها المكسيك التي تجاوز فيها عدد الوفيات 213 ألف حالة، وسجلت أكثر من مليونين و31 ألف إصابة.