مقتل 3 عناصر من قسد بينهم قيادى في ريف الحسكة

لقى ثلاثة عناصر من قوات قسد بينهم قيادي باستهداف سيارتهم بعبوة ناسفة في ريف الحسكة الجنوبي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصادر أهلية، بمقتل ثلاثة من قوات قسد بينهم جراء استهداف سيارتهم العسكرية بعبوة ناسفة قرب منطقة كبيبة على طريق الشدادي الهول بريف الحسكة الجنوبي.

والسبت الماضى، لقى أحد قياديي قسد مصرعه بإطلاق الرصاص عليه بالقرب من بلدة الصور بريف دير الزور في حين تتعرض تحركات وتجمعات قسد بشكل شبه يومي ضمن مناطق انتشارها في الحسكة والرقة والقامشلي لمثل هذه الهجمات بعبوات ناسفة واستهدافات بالأسلحة الفردية المتنوعة.

وتزايدت خلال الفترة الأخيرة عمليات الاغتيال التي تستهدف قياديين فى قسد كان آخرها مقتل مسلح وزوجته التي تعمل في إحدى الجهات التابعة لقسد في السابع من الشهر الجاري جراء هجوم على منزلهما في مدينة الرقة.