الحكومة المصرية تطلق مبادرة لإنشاء أول قمر صناعي عراقي

أطلقت الحكومة المصرية مبادرة إنشاء أول قمر صناعي خاص بالعراق، حسبما أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الأربعاء.

وقال رعد المشهداني، المتحدث باسم وزارة الاتصالات العراقية، إن "الحكومة المصرية أطلقت مبادرة إنشاء أول قمر صناعي خاص بالعراق وتمَّ الاتفاق على إنشائه بمبادرة عراقية ــ مصرية"، مبيناً أنه "تم الاتفاق مع شركة إير باص الفرنسية على تنفيذه".

وأوضح أن "هذا القمر مهم جداً للعراق إذ وصل عدد القنوات العراقية إلى 150 قناة فضائية بالإضافة إلى وجود الترددات الإذاعية وما يتعلق بالخدمات التكنولوجية المتطورة والحديثة التي تخدم وزارة الاتصالات".

وأفاد المشهداني، بأنه "قبل نهاية العام الماضي أطلقت جمهورية مصر العربية الشقيقة، قمر طيبة عشرين ومن الممكن الاستفادة من التجربة المصرية الصناعية"، مؤكداً "الاتفاق مع الجانب المصري وشركة العرب سات على إنشاء أول قمر صناعي عراقي خاص".

وترأست خلال أواخر الشهر الماضي رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومنسق التعاون الثلاثي، المجموعة الوزارية المصرية، في الاجتماع التنسيقي الوزاري، بين مصر والأردن والعراق، وذلك لاستكمال المباحثات المتعلقة بتعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي بين البلدان الثلاث.

وناقش الوزراء من البلدان الثلاثة نتائج الاجتماعات التي تمت خلال الفترة الماضية ومشروعات التعاون المشتركة المقترح تنفيذها والتطورات التي تم اتخاذها في مجالات التعاون المقترحة وهي 5 مجالات “نقل البضائع والأفراد، والأمن الغذائي والمناطق اللوجستية، والطاقة والربط الكهربائي والغاز والبتروكيماويات، والصحة وتسجيل الأدوية، والتشييد والبناء”.

ويأتي ذلك الاجتماع تفعيلاً لما تم الاتفاق عليه خلال قمة قادة الدول الثلاث التي عُقدت أغسطس الماضي، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ومصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، وكذلك الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي عقد بالقاهرة في ديسمبر الماضي برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور المسؤولين من الجانبين الأردني والعراقي.

ويأتي التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق، من خلال آلية التعاون الثلاثي، في إطار حرص الدول الثلاث على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة، وتوطيد التعاون في مختلف المجالات، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي.