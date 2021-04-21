الأربعاء 21 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق والإمارات يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، والسفير الإماراتي لدى بغداد سالم الزعابي، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.


وذكر الأعرجي في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن الأخير "استقبل اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في بغداد، سالم الزعابي، لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين".


وأكد الأعرجي، أن "زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الناجحة إلى الإمارات خير دليل على متانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين".


من جهته أشار السفير الإماراتي، إلى أن رئيس الدولة حريص على تقوية العلاقات مع العراق، وفي جميع المجالات، مؤكدا أن استقرار العراق من استقرار الإمارات والمنطقة، مبينا أن الاستثمارات الإماراتية هي الأوسع، وأن العراق بلد مهم في المنطقة، مضيفا أن أيدينا بأيدي العراقيين.

سالم الزعابي قاسم الأعرجي العراق الأمن القومي العراقي رئيس الوزراء

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

الصحة تحذر: معدل إصابات كورونا الأسبوعى يسجل ارتفاعًا ملحوظًا

قرار جمهوري بالإفراج عن 1686 مسجونا بمناسبة رمضان

«اغتصب جثتها وحرقها».. تفاصيل مثيرة في واقعة نبش قبر ممرضة متوفية بكورونا

«النقل» توضح حقيقة ربط القضبان الحديدية بوصلات خشبية

الزمالك يفاوض رمضان صبحى.. ووكيل اللاعب: «لا نبحث عن الفلوس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الخوف.. الفكرة الهلامية السوداء.. والأغراض السياسية!

ماجد حبته

حصاد زيارة ليبيا

مهدى مبارك

مهدى مبارك يكتب.. ليالى الأنس فى فيينا.. البحث عن الله يبدأ «يوم الوقفة»

محمود خليل يكتب.. جدّى أكلته المرأة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الروسي وبرنامج الأغذية العالمي يقدمان مساعدات للفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلى يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينيين فى القدس المحتلة

الخارجية الأردنية تدين محاولات إسرائيل لإخراج المقدسيين من منازلهم