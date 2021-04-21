نائب رئيس جامعة طنطا يشارك فى اجتماع لجنة تطوير البرامج البينية بالجامعات المصرية

أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لوضع مجموعة من المقترحات لتطوير البرامج البينية بين التخصصات العلمية المختلفة، والمقدمة من كليات الطب والهندسة والصيدلة والعلوم والتجارة والزراعة، بهدف تحقيق أكبر قدر من الاستفادة فى تطوير مجالات الذكاء الاصطناعي، ومجالات هندسة وتكنولوجيا النانو.

جاء ذلك عقب مشاركته اليوم في اجتماع لجنه تطوير البرامج البينية بالجامعات المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عاشور، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات.

أوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أن اللجنة تهدف إلى تطوير البرامج الدراسية البينية بين التخصصات العلمية المختلفة لمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية، تماشيأ مع الاتجاهات الحديثة و المعاصرة فى معظم الجامعات العالمية، واستجابة لاحتياجات سوق العمل المحلى والأقليمى والدولى.

أضاف أن جامعة طنطا بقيادة الدكتور محمود زكي كان لها السبق علي مستوي الجامعات المصرية بامتلاكها أول وحدة روبوت للمحاكاة والنمذجة الذكية كوحدة تميز في مجال الذكاء الاصطناعي والتحكم الآلي بكلية الهندسة، بهدف تطوير برامج الذكاء الاصطناعي وبرامج تكنولوجيا الروبوت، وتوظيفها فى العديد من المجالات مثل مجالات الطب والهندسة وطب الاسنان وغيرها.

علي جانب آخر، أعلن رئيس جامعة طنطا أنه تم الاتفاق مع مؤسسة صناع الخير للتنمية على إجراء 500 عملية مياه بيضاء بالمجان لغير القادرين على مدار عام زمني داخل قسم الرمد التابع لمستشفي طنطا الجامعي.

يأتي ذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة طنطا مع مؤسسة صناع الخير للتنمية واوركيديا للصناعات الدوائية ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، ‏ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن قسم الرمد سيتكفل بتنفيذ 6 قوافل طبية سنويا تشمل فحص المياه البيضاء وتقديم العلاج الدوائي للحالات المصابة بأمراض البكتيرية والحساسية وأمراض جفاف العين.

وأوضح عميد طب طنطا أن مؤسسة صناع الخير للتنمية تتولى تنظيم تلك القوافل، مشيرًا إلى أن استراتيجية عمليات المياه البيضاء تتضمن تكفل قسم الرمد بمستشفيات طنطا الجامعية بالفحص الشامل للكشف عن المياه البيضاء وتحديد عدد الأطباء وإجراء العمليات خلال فترة 15 يوم من إجراء الفحص للمرضى ومتابعة الحالات بعد أسبوعين من تاريخ اجراء العملية.