تفاصيل الحلقة 9 من «هجمة مرتدة».. قصة حب بين أحمد عز وهند صبري

نكشف خلال هذا التقرير تفاصيل الحلقة التاسعة من مسلسل هجمة مرتدة بطولة أحمد عز وهند صبري، حيث كشفت الحلقة التاسعة من مسلسل هجمة مرتدة للمرة الاولى عن قصة الحب بين بطلي العمل أحمد عز وهند صبري وكيف تفرقا خلال افلترة الماضية.

الحلقة التاسعة من مسلسل هجمة مرتدة

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل هجمة مرتدة ظهور قصة حب قديمة بين أحمد عز وهند صبري وبمجرد إبلاغ هشام سليم بأنهما في طريقهما للزواج خيرهما بين الاستكمال في العمل المخابراتي أو الزواج حتى قرر الطرفان في النهاية الانفصال واستكمال الطريق وفي النهاية سافرت هند إلى صربيا وسافر عز للعراق.

عادت هند صبري إلى مصر وبدأت في عمل حوارات إعلامية حتى شاهدها سيف الذي يقدمه أحمد عز بالصدفة على شاشة التليفزيون وبدأ يتابعها حتى أنه تتبع خطواتها في الشارع وشاهدها للمرة الاولى كما لاحظته هي الأخرى.

تبرأ الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من حفيدته التي تقدمها هند صبري مما أدخلها في حالة نفسية سيئة وفي نهاية الحلقة تم استقدامه إلى أحد المقرات الآمنة في القاهرة وإبلاغه بمدى وطنبية حفيدته وأنها لم تكن في يوم خائنة على الإطلاق مما يسعده ويدخل السرور داخل قلبه.

تقوم القوات الخاصة المصرية بالقبض على أبو أيوب المصري في العراق واستقدامه في عملية خاصة وبدأ يعترف بطرق نقل المجاهدين إلى مصر عن طريق الأنفاق.

أبطال هجمة مرتدة

مسلسل هجمة مرتدة يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم مع النجم أحمد عز، والنجمة التونسية هند صبري، والفنانة الكبيرة ماجدة زكي، والنجم الكبير صلاح عبد الله والنجم هشام سليم، والفنان نضال الشافعي، والفنان القدير أحمد فؤاد سليم، وندا موسى وخالد أنور، فيدرا ونور محمود، محمد جمعة، يوسف عثمان، و، وومحمود البزاوي، محمد عادل، وهاجر الشرنوبي، مايان السيد.

العمل الجديد “هجمة مرتدة” من تأليف السيناريست باهر دويدار ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي والمتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض يوميًا على دي إم سي في العاشرة والربع مساءً وبعدها على دي إم سي دراما 4 مرات يوما.