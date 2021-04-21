المتسلط والمهاجرة.. 3 مراحل في علاقة منى زكي ومحمد ممدوح في «لعبة نويتن»

نجح مسلسل لعبة نيوتن منذ عرض الحلقة الاولى في خطف الانظار اليه والحصول على اشادات نقدية وجماهيرية، بسبب اداء نجوم العمل منى زكي ، محمد ممدوح ، محمد فراج ، سيد رجب وعائشة بن احمد والمخرج تامر محسن.

وشهدت الاحداث السابقة من المسلسل مراحل مختلفة مرت بها علاقة هنا " منى زكي " و حازم " محمد ممدوح" الزوج المتسلط الذي يحاول السيطرة على زوجته، ووقع اول خلاف بينهما عندما رفضت هنا العودة الى مصر مع الوفد المصري والبقاء في الولايات المتحدة الامريكية من اجل تحقيق حلم ولادة نجلها في الاراضي الامريكية وهددها بالانفصال عنها.

وشهدت علاقة حازم ب هنا ، تطورا جديدا عندما مر بظروف صعبة بسبب وفاة احد الاشخاص في المنحل الخاص به بسبب قرصات النحل ، ومن هنا قرر التصالح مع هنا واتصل بها واطمئن عليها وبكى عندما عرف نوع الجنين واستقرت الامور بعض الشيء.

ثم دخل حازم في خلاف جديد مع هنا بعد علمه انها اخفت عنه انها تسكن في امريكا برفقة شاب مصري وهو " زي" والذي يقوم بدوره ادم الشرقاوي ، ونشب خلاف بينهما ادى الى تهديدها له ووصولهما الى نقطة خلاف كبيرة.

ويتتبع مسلسل لعبة نيوتن رحلة حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان!، وقد تم تصوير أحداث المسلسل ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان، وهو من فكر في تتر العمل الذي تم صناعته بشكل مختلف وجديد يضاهي احداث العمل الممزوجه بالفكر الشرقي مع الغربي.



ويتصدر بطولة مسلسل لعبة نيوتن النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.