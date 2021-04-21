جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب عدد من الشيش الإلكترونية

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى مدير عام جمارك السلوم بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بميناء السلوم من ضبط محاولة تهرب جمركي لعدد من الشيش الإلكترونية.

وبناء على إخبارية سرية مقدمة من إدارة البحث الجنائي والأمن الجمركي بالسلوم بالاشتباه فى قيام سائق إحدى سيارات النقل القادمة من ليبيا بتهريب بضائع أجنبية الصنع.

وبتفتيش السيارة تبين وجود 69 شيشة إلكترونيّة أجنبية الصنع مخباة داخل كابينة السائق وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 41 ألفا و400 جنيه.

قرر خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم 69 لسنه 2021، وطلب المتهم التصالح وقام بسداد التعويض الجمركي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.