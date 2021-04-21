بشرى: أول مشهد قدمته كان في «شباب أونلاين» و«678» قدمني جماهيريا

حلت الفنانة بشرى، ضيفة على برنامج لأول مرة، الذي يتم تقديمه على راديو إينرجي 92.1، من إعداد وتقديم إيناس سلامة الشواف، وقال بشرى خلال الحلقة عدد من التصريحات منها:

1.روح التحدي دائماً مرتفعة في شخصيتي.

2.أحب دائماً تجربة الأمور لأول مرة.

3.ليس شرطا أن الانطباعات الأولى تدوم فأنا ضد هذه الجملة، ولا بد أن تتغير.

4. أفضل الاعتماد على خطة محددة قبل القيام بأي شيء.

5. الإنسان يكتشف كل يوم حاجة جديدة ومثلما يوجد أول أي حاجة في النجاح هناك أول مرة في كل حاجة ومنها الفشل.

6. أول الأمور التي اقوم بها فور الاستيقاظ هو الااطمئنان على الأطفال.

7.والدتي هي أول شخص اتصل به في حالة الفرح أو الحزن.

8.أول مشهد أقدمه كان في شباب أونلاين.

9.أول عمل قدمني جماهيرياً هو فيلم 678.

10.أبتعد دائماً عن الأشخاص المتسلقين الوصولين.

◄ بشري تشارك في الأختيار الجزء الثاني

ويشار إلي أن الفنانة بشري تشارك في بطولة مسلسل "الاخيتار 2" مع النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وتقدم دور زوجة الشهيد مقدم محمد مبروك وهي الشخصية الذي يقدمها الفنان الأردني إياد نصار، وخلال الحلقات الأولى من العمل ظهرت براعتها وقدرتها على تقديم مثل هذة الشخصيات.

مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، ويقوم بأدوار البطولة فيه مجموعة من النجوم على رأسهم كل من كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف وعدد من ضيوف الشرف.