بشرى: أول مشهد قدمته كان في «شباب أونلاين» و«678» قدمني جماهيريا
حلت الفنانة بشرى، ضيفة على برنامج لأول مرة، الذي يتم تقديمه على راديو إينرجي 92.1، من إعداد وتقديم إيناس سلامة الشواف، وقال بشرى خلال الحلقة عدد من التصريحات منها:
1.روح التحدي دائماً مرتفعة في شخصيتي.
2.أحب دائماً تجربة الأمور لأول مرة.
3.ليس شرطا أن الانطباعات الأولى تدوم فأنا ضد هذه الجملة، ولا بد أن تتغير.
4. أفضل الاعتماد على خطة محددة قبل القيام بأي شيء.
5. الإنسان يكتشف كل يوم حاجة جديدة ومثلما يوجد أول أي حاجة في النجاح هناك أول مرة في كل حاجة ومنها الفشل.
6. أول الأمور التي اقوم بها فور الاستيقاظ هو الااطمئنان على الأطفال.
7.والدتي هي أول شخص اتصل به في حالة الفرح أو الحزن.
8.أول مشهد أقدمه كان في شباب أونلاين.
9.أول عمل قدمني جماهيرياً هو فيلم 678.
10.أبتعد دائماً عن الأشخاص المتسلقين الوصولين.
◄ بشري تشارك في الأختيار الجزء الثاني
ويشار إلي أن الفنانة بشري تشارك في بطولة مسلسل "الاخيتار 2" مع النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وتقدم دور زوجة الشهيد مقدم محمد مبروك وهي الشخصية الذي يقدمها الفنان الأردني إياد نصار، وخلال الحلقات الأولى من العمل ظهرت براعتها وقدرتها على تقديم مثل هذة الشخصيات.
مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، ويقوم بأدوار البطولة فيه مجموعة من النجوم على رأسهم كل من كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف وعدد من ضيوف الشرف.