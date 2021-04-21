وزير التعليم: يمكن لطلاب الثالث الثانوي الدخول بالكتاب للامتحان النهائي

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بإمكانية طلاب الصف الثالث الثانوي الدخول بالكتاب المدرسي للامتحان النهائي أو الاستعانة بالمصادر المتاحة الموجودة بالتابلت.

جاء رد الوزير على استفسار أحد أولياء الأمور على جروب تعليمي على تطبيق "واتس آب"، وجاء نص السؤال “ما المقصود بالأوبن بوك؟”، فرد قائلا: هو دخول طالب الثانوية العامة بالكتاب المدرسي أو الاستعانة بالمصادر الموجودة بالتابلت؟.

جدير بالذكر أن الامتحان النهائي لطلاب الصف الثالث الثانوي يوم 4 يوليو القادم، وفقا لما أعلن عنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

في ذات السياق، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سوف تكشف بالأرقام الدقيقة نتيجة البروفة التجريبية الاولي لامتحانات الثانوية العامة التي تم عقدها أيام 18 و20 و22 أبريل 2021، غدا الخميس، لطمأنة الناس في إطار سياسة الشفافية التي تتبعها الوزارة مع الرأي العام.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الهدف من الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة، تجربة الدخول على السحابة الإلكترونية للامتحانات الإلكترونية عبر التابلت الخاص بالطلاب، باستخدام شرائح التابلت الـ4G فقط، للتأكد من الإعدادات الخاصة بشرائح التابلت، والاطمئنان على توفر التغطية المناسبة وكفاءة الشبكة كمسار احتياطي أثناء امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية، مع غلق شبكة الـWifi في هذا اليوم.

وأوضح شوقي، أن "الامتحانات التجريبية التي تجريها وزارة التربية والتعليم حاليا في المدارس في غاية الأهمية بالنسبة للطلاب، فيجب علي الطلاب الالتزام بخوضها حتي يتسنى لنا رصد المشكلات التقنية التي قد تواجههم".

وكشف وزير التعليم: أن هناك جيشا من المهندسين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات، وأجهزة عديدة في الدولة، تعمل وراء الكواليس لرصد كل مشكلة، لافتا إلى أن هذا هو هدف الاختبار التجريبي الأول بأيامه الثلاثة.

وطالب وزير التعليم أولياء الأمور بترك الأمور الفنية لبروفة امتحانات الثانوية العامة للمهندسين، قائلا: "لأننا نختبر حلولا متنوعة وأساليب تأمينية لا يمكن بحثها على السوشيال ميديا، وبالتالي كل المطلوب هو التواجد وتنفيذ التعليمات وإخطار مهندسي التطوير التكنولوجي بأي مشكلة"، وتابع: "سوف نختبر بدائل كثيرة ونتعمد حدوث مشكلات للحصول على أدق تفاصيل الشبكات لضمان سير اختبارات مايو ويونيو بكفاءة ثم الامتحانات النهائية".

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة ستجري محاكاة بأسئلة كاملة لطلاب الثانوية العامة في الاختبارات التجريبية خلال شهر مايو، لما سيجري تماما في امتحانات الثانوية العامة في 4 يوليو القادم، حتى يتدرب الطلاب على شكل الامتحان الإلكترونية بنظام الأسئلة الجديدة والكتاب المفتوح.