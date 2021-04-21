محافظ الفيوم يُسلّم 65 مشروعًا من «مصطفى وعلى أمين» للأولى بالرعاية

محافظ الفيوم يُسلّم 65 مشروعًا من «مصطفى وعلى أمين» للأولى بالرعاية
سلم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عقود 65 مشروعًا مقدمة من مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية (ليلة القدر)، التابعة لمؤسسة أخبار اليوم، للأسر الأولى بالرعاية بقرية قصر الباسل بمركز إطسا.
جاء ذلك خلال فعاليات تسليم عقود المشروعات، بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وإيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، وصفاء نوار، مدير المشروعات بمؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية، وخالد أحمد مدير عام المؤسسة، وعدد من المتطوعين بالمؤسسة، والقائمين على العمل من مديرية التضامن الاجتماعي، والمستحقين.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المشروعات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية جاءت تبعاً لرغبة المستحقين، طبقاً لظروفهم المعيشية ومتطلباتهم الحياتية، مشيراً إلى أن المشروعات شملت تريسيكلات، وتجهيز مستلزمات محال البقالة من بضاعة وثلاجات وديب فيريزر، وأفران لصناعة الحلويات، وماكينات خياطة، ومشروعات أغنام عشار، وتجهيز محال بيع الملابس والأجهزة الكهربائية بالمستلزمات.
أضاف المتحدث الرسمي، أن محافظ الفيوم خلال تسليم عقود المشروعات قدم كلمة، هنأ فيها الحضور بشهر رمضان المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ الشعب المصري عامة وأهل الفيوم خاصة من كل مكروه وسوء، وأن يعيد تلك الأيام المباركات على الجميع بالخير واليمن والبركات، معرباً عن تقديره للتعاون البناء والمثمر بين مؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية ومحافظة الفيوم، كما ثمن دور مديرية التضامن الاجتماعي والقائمين على العمل بها، في توجيه المشروعات لمستحقيها لرفع العبء عن كاهل غير القادرين والمساهمة في توفير مصادر دخل تعينهم على متطلبات المعيشة.
وأكد المحافظ أن مؤسسة مصطفى وعلى أمين من المؤسسات الفاعلة فى العمل الخدمي، والتى تحمل اسم علمين من أعلام الصحافة المصرية والعربية، آملاً بمزيد من التعاون في الأيام القادمة، مؤكدًا ضرورة تشجيع ثقافة العمل الحر، والاعتماد على الذات وعدم الاعتماد على المنح والمساعدات في كسب الرزق، مشددًا على ضرورة أن يقوم كل شخص بواجباته في حدود إمكانياته، والعمل على استمرارية المشروع وتنميته من خلال الوسائل المتاحة.
ولفت محافظ الفيوم، إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ستغطي قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، وتضع حلولاً لمشكلات نعاني منها منذ سنوات طويلة، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق المستهدفة، مشيراً إلى أهمية المشاركة المجتمعية لجميع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فى تخفيف العبء عن كاهل البسطاء وتوفير حياة كريمة لهم.
وشدد محافظ الفيوم على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وعدم التهاون في تطبيق تلك الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع والسيطرة على انتشار الفيروس.
في السياق نفسه، أشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بأن المشروعات التى تم تسليمها للأسر الأولى بالرعاية بعدد 65 مشروعاً، بواقع 32 تريسيكلاً، و4 ماكينات خياطة، و8 مشروعات تجهيز محال بقالة بالبضاعة والثلاجات، و15 مشروع أغنام عشار، و3 مشروعات تجهيز محال ملابس جاهزة، ومشروع فرن لتجهيز الحلويات، ومشروع مستلزمات منزلية وآخر مستلزمات كهربائية.
ولفتت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بأن العدد الأكبر من المستفيدين بالمشروعات كان من نصيب أهالي قرية قصر الباسل التابعة لمركز إطسا، بواقع 57 مشروعاً، إضافة لعدد 4 مشروعات بقرى مركز الفيوم، ومشروعين بمركز سنورس، ومشروع واحد بكل من مركزي طامية ويوسف الصديق، مؤكدة أن المستفيدين من المشروعات، تم اختيارهم بدقة بعد عمل البحثين المكتبي والميداني لكل مستفيد، من قبل مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي.
من جهتها، قدمت مدير المشروعات بمؤسسة مصطفى وعلى أمين الخيرية، الشكر لمحافظ الفيوم، لدعمه الدائم في تنفيذ أنشطة المؤسسة، لافتةً إلى أن المؤسسة وفرت تلك المشروعات بتكلفة بلغت مليون جنيه، كما تعمل المؤسسة على التعاون مع مختلف الجهات لرفع العبء عن كاهل المواطنين بتوفير مشروعات تعينهم على مطالب الحياة، فضلاً عن تأدية عدد من الخدمات من خلال برامجها المتنوعة التى تتمثل في" ليلة القدر" و"لست وحدك" و" يوم المستشفيات" و"أسبوع الشفاء" و "اصنع نفسك" و "مساعدة الطلبة".
أضافت مدير المشروعات بالمؤسسة أن تلك الفعالية هي الرابعة التى تقوم بها المؤسسة لتنفيذ أعمال خدمية وتنموية على أرض محافظة الفيوم، حيث سبقت تلك الفعالية فعالية دعم ورش صناعة الفخار بقرية النزلة بمركز يوسف الصديق على مرحلتين، فضلاً عن توفير مساعدات عينية وعلاجية للأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز محافظة الفيوم.