ياسمين رئيس ترفض تقبيل عمرو سعد في الحلقة 9 من «ملوك الجدعنة»

بعد النجاح الذي حققه مشهد قراءة فاتحة فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) على سريّة (عمرو سعد)، ورقص ياسمين رئيس مع عمرو سعد، احتلت النجمة ياسمين رئيس تريند تويتر عقب الحلقة مباشرةً، وأطلق عليها روّاد تويتر "ملكة جمال العشوائيات" وسط ردود أفعال قوية من مستخدمي السوشال ميديا، كما استكملت الحلقة التاسعة من مسلسل ملوك الجدعنة المشهد، حيث استدرج سرية حبيبته فاتن إلى شرفة منزلها وحاول تقبيلها، ولكنها واجهته برفض تام، ليتراجع سريّة ويتغزّل فيها، بينما أخبرته بأنها توقعت ردة فعله عندما يعلم أن هناك رجل آخر يريد الزواج منها.

وتمنت فاتن الزواج بسرية في أسرع وقت، وإنجاب 3 أطفال منه، ولدان وابنة، ليعبر كل منهما بحبه للآخر، حتى يدخل عم سيد حرفوش، ويُفسد عليها اللحظة.. فماذا سيواجه سرية وفاتن في الحلقات المقبلة، خاصةً وبعد صراع سريّة وسفينة ضد زاهي العتال.

ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا.

ويعتبر هذا هو اللقاء الأول بين ياسمين رئيس والفنان عمرو سعد في عمل درامي وبينها وبين الفنان مصطفي شعبان .