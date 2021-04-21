«سمري»: 12 محلا تجاريا يشاركون بمعارض «أهلا رمضان» في شمال سيناء

أكد المهندس علاء سمري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أنه خلال شهر رمضان المبارك يتم زيادة معدلات الضخ للسلع ترجع نتيجة لزيادة معدلات الاستهلاك والسحب والتي تصل إلي مضاعفة حجم الاستهلاك والذي يتطلب زيادة المعروض والطلب وتوفيرها من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال “سمري” في تصريح لـ"الدستور"، إن إجمالي المحلات المشاركة لإقامة معارض “أهلا رمضان” خلال الشهر الجاري بلغت نحو 12 محلا تجاريا بالتعاون مع المحافظة والغرفة التجارية في منطقة العريش وبئر العبد لتوفير احتياجات المواطنين من سلع ومواد غذائية بأسعار مخفضة تصل إلي نسبة 20%.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم توفير اللحوم السوداني الحية والمجمدة التي تصل بانتظام إلى المحافظة خلال شهر رمضان المقبل من خلال فروع الدلتا ماركت ليتم طرح اللحوم السودانية الطازجة بـ85 جنيها واللحوم المجمدة بـ65 جنيها والدواجن المجمدة بـ35جنيها للكيلو.

وأوضح أن أسعار الدواجن المحلية تراجعت لـ30 جنيها في الأسواق المحلية بعد ارتفاعها في الأسبوع الأول من شهر رمضان، لافتا إلى أن المحافظة لديها اكتفاء ذاتي من الإنتاج الداجني من خلال ألف مزرعة منتشرة في المحافظة.

وتابع أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر يكفي 3 شهور والزيت التمويني يكفي لـ4 أشهر مقبلة والاحتياطي الاستراتيجي للأرز التمويني يكفي شهرين مقبلين.

وأضاف أنه تم الانتهاء من صرف مقررات التموين لشهر أبريل الجاري بنسبة 95% على المستفيدين من البطاقات التموينية من خلال 165 تاجرا تموينيا بنظام الاستعاضات الشهرية للتجار التموينين لتوزيعها على المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية وعلى بدالي التموين بواقع 8 استعاضات شهريا وحسب قيمة التأمين المدفوع لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وله الحق في اختيار السلع الأساسية وغير الأساسية لمنظومة التموين الجديدة التي تناسب نمط الاستهلاك في كل منطقة.