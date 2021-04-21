يرغب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في معرفة موعد امتحان شهر أبريل للصف الخامس الابتدائي 2021، بالبحث عنها من خلال المنصات التعليمية الإلكترونية، والجروبات الخاصة بالطلاب والتعليم عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما يتابع الطلاب وأولياء الأمور أيضا الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي لوزير التربية والتعليم والوزارة للوقوف على جميع المستجدات في العملية العليمية.

وفي ظل الظروف التي تعاني منها المجتمعات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، أطلقت الوزارة العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية لمساعدة الطلاب في تلقى دروسهم، ومتابعة المقررات الدراسية، والتواصل مع المعلمين وأعضاء المدرسة.

"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة موعد امتحان شهر أبريل للصف الخامس الابتدائي 2021.

موعد امتحان شهر أبريل للصف الخامس الابتدائي 2021

من المقرر أن يؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي، امتحانات شهر أبريل للعام الدراسي الجديد 2021، يوم الاثنين الموافق 26 أبريل الجاري، حيث سيكون امتحان مجمع في ورقة واحدة، وفي نفس اليوم يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحانات شهر أبريل الجاري، وفقا لما أكدته وزارة التربية والتعليم، بأن التقييمات الشهرية بديلة عن امتحانات نهاية العام الدراسي، والتي تطبق لأول مرة في تاريخ العملية التعليمية، كنوع من أنواع تطوير التعليم في مصر، وأخذ خطوات جادة نحو النهوض بالعملية التعليمية.

تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات شهر أبريل

وشددت وزارة التربية والتعليم، على جميع المديريات التعليمية باتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل سلامة الطلاب خلال الامتحانات من ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي.

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وأضافت الوزارة عبر بيان لها، أن الامتحانات التي من المقرر أن تجرى خلال نهاية الشهر الجاري سيتم مراعاة أن تكون أسئلتها قصيرة، ومن داخل مقرر شهر أبريل فقط، موضحة أن مواعيد الامتحانات ستكون صباحية بعيدة عن نهاية اليوم، وذلك نظرًا لشهر رمضان المعظم.

كيفية الحصول على نماذج استرشادية للصف الخامس الابتدائي



وبعد توضيح موعد امتحان شهر أبريل للصف الخامس الابتدائي 2021، حملت وزارة التربية والتعليم، العديد من النماذج الاسترشادية لطلاب الصف الخامس الابتدائي، من أجل الاطلاع عليها، والتدريب عليها حتى يؤدوا امتحانات شهر أبريل في سهولة ويسر، وما على الطالب سوى التسجيل عبر موقع الوزارة، واختيار الصف الدراسي، وتحديد الصف الخامس، والضغط على أيقونة النماذج الاسترشادية، واختيار نماذج شهر أبريل.

