الأربعاء 21 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«القومي لحقوق الإنسان» يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر

المجلس القومي لحقوق
المجلس القومي لحقوق الإنسان

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم بمقره وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر لبحث اطر وأوجه التعاون بين الجانبين. 


وأكد المجلس على أهمية التعاون البناء مع الاتحاد الأوروبي من خلال خطته وبرامجه التي يقوم بها كمؤسسة وطنية تعمل علي تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، حيث انه قد سبق التعاون في العديد من المشروعات المشتركة مثل مكتب الشكاوى والتطوير التشريعي.

فيما عبر أعضاء الوفد عن تقديرهم للقاء ممثلي المجلس، مشيدين بجهوده في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ولدى الاتحاد الأوروبي أكثر من 140 بعثة في مختلف دول العالم. وقد افتتح وفد الاتحاد الأوروبي في مصر رسميا في عام 1978.

يضم الاتحاد الأوروبي شبكة تتكون مما يزيد على 140 وفدا في جميع أنحاء العالم. وتلك الوفود عبارة عن بعثات دبلوماسية مكملة لمهام سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تعكس توزيع الاختصاصات والوظائف بين الدول الأعضاء في كل من الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
إن وفود الاتحاد الأوروبي لها حضور قوي وضروري لتعزيز مصالح وقيم الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء العالم، حيث تكون في الصدارة لدى تطبيق سياسة الاتحاد الأوروبي المعنية بالعلاقات الخارجية وتنفيذ إجراءاته، بدءاً من السياسة الخارجية والأمنية المشتركة من خلال التعاون التجاري والتنمية، وصولاً إلى العلاقات العلمية والتقنية.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، كريستيان برجر، على هامش زيارته لبورسعيد الاسبوع الماضي، أن الاتحاد مهتم بتنمية المواطن المصرى، والتنمية الاستراتيجية فى مصر، وذلك فى إطار اتفاقية بين الاتحاد ومصر
وأضاف "برجر"، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لمتابعة عدد من المشروعات التى ى دعمها بنك الاستثمار الأوروبى فى المحافظة، أنهم يدعمون تنمية المجتمع منذ عام 2016، وتطوير المشروعات والأفكار وتطوير المناطق النائية والأبنية التعليمية ومراكز الشباب والصرف الصحي. 

حقوق الانسان الاتحاد الأوربي وفود المجلس القومى القومي لحقوق الإنسان لمجلس القومي لحقوق الإنسان كريستيان برجر

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