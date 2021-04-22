كيف طورت مصر قطاع التعليم والبحث العلمي في عهد السيسي؟

شهد قطاع التعليم في مصر طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة بزيادة 4 جامعات منذ 2014 - 2015 من ضمنهم 3 جامعات تم تأسيسهم في الثلاث أعوام الأخيرة، وهما جامعة الوادي الجديد، ومطروح، والأقصر.

كما بلغ عدد الكليات المصرية 494 كلية ومعهدًا بالجامعات الحكومية، إضافة إلى 93 كلية في عامي 2014-2015، كما تم تقديم 188 برنامجًا جديدًا ليشملوا تخصصات تخدم احتياجات سوق العمل المصري، بينما بلغ عدد الجماعات الخاصة والأهلية 35 جامعة، تضم 168 كلية.



ومنذ 2017، حاز قطاع التعليم المصري بأهمية كبرى حول بلدان العالم، فقد تم حينها تشكيل لجنة لمساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي ومن هنا أدرجت 4 جامعات مصرية في تصنيف ليدن الهولندي، و8 آخرين في تصنيف Time Higher Education البريطان، وفي عام 2018، تميزت 19 جامعة بين أفضل 1200 جامعة في التصنيف البريطاني، و11 آخرين في تصنيف US News الأمريكي، و6 في تصنيف Ranking Web Of Universities الإسباني.

أما في 2019، فقد شهدتصنيف ليدن الهولندي، تقدم 5 جامعات مصرية من ضمن 963 جامعة عالمية، وهم جامعة القاهرة التي حصدت المركز 341، وجامعة عين شمس في المركز 582، والمنصورة في المركز 681، والإسكندرية في المركز 730، والزقازيق في المركز 834.

ومن جانب الأبحاث العملية، صعدت مصر في مؤشر المعرفة العلمي 17 مركزًا عن 2018، ليصبح مركزها 82 من بين 163 دولة حول العالم، وحصدت مصر أيضًا المرتبة 38 في مجال الأبحاث العلمية المنشورة من بين 230 دولة عالمية، ووصل أعداد الباحثين في القطاعات المختلفة إلى 138 ألف باحث.

لم تتوقف الإنجازات العلمية عند ذلك الحد، فقد بلغ عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا 22.6 ألف بحثًا، وفازت مصر بـ13 مركزًا في مؤشر الابتكار العلمي، حين احتلت المرتبة 92 لعام 2019، بعد حصدها للمركز 105 في عام 2017.

كما بلغ ترتيب مصر في مؤشر الابتكار الفرعي للبحث والتطوير المرتبة 53، بينما وصل عدد طلبات براءات الاختراع إلى 2255 طلب، حتى منح مكتب البراءات المصري 690 براءة اختراع في عام 2018، وأيضًا تم اختيار 170 منحة ماجستير ضمن برنامج علماء الجيل القادم، بإجمالي مبلغ تمويلي قدره 13.5 مليون جنيه مصري.