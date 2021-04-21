وفاة عارفة عبد الرسول ودفن محمد رمضان في الرمال في «موسى»

تفاصيل الحلقة 9

كشفت الحلقة التاسعة من مسلسل موسي والذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان عن تعرض والدة موسي الشخصية التي تقدمها الفنانة عارفة عبدالرسول للمرض الشديد ووجع الظهر وذلك حيث قام بنقلها إلي المستشفي بعد أن شعرت بالاوجاع وهو ما أكده الطبيب المعالج الذي قال له أنه يجب عليها أن تظل بالمستشفي لأن ظهرها مكسور .

واستمرت الحلقة حيث ظل موسي الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رمضان في تزويد ساعات العمل من أجل الصرف علي والدته المريضة؛ بينما ذهب الي الخواجة للبحث عن عمل وأموال ليقول لصاحب العمل أنه عليه أن يعطيه مبلغ زيادة بسبب مرض والدته وهي الشخصية التي يقدمها الفنان علي الشامل .

وتواجد علي الشامل في المسلسل مع رامي وحيد الذي يعيش في السرايا التي يعمل بها محمد رمضان كعامل بناء؛ ومع ما حدث في الحلقة السابقة والتشابك بينهما طلب رامي وحيد من علي الشامل أن يتهم رمضان بسرقة المال وذلك مقابل أن يأخذ جنيها لتتصاعد الأحداث مرة أخري .

وكشفت الحلقة التاسعة عن حمل زوجة شيخ البلد الشخصية التي تقدمها الفنانة عبير صبري؛ حيث طالبت من زوجها شيخ البلد الفنان رياض الخولي بأن يأتي بالحكيمة وهي التي أكدت الحمل علي أن يطلقوا عليه اسم "حميد" نسبة إلي الراحل محمد احمد ماهر شقيق شيخ البلد الذي قتله موسي بينما توفت حنفية والدة موسي الشخصية التي تقدمها الفنانة عارفة عبدالرسول بينما حاول رمضان أن يلحقها بالدواء ولكن لم يحدث نظرا لدفنه في الرمال من جانب رامي وحيد

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

ويشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي ومسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

بينما يشارك الفنان يحيي الفخراني بسلسل «نجيب زاهي زركش» وهو للكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني ومسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري ومسلسل «ملوك الجدعنة» من بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى وعدد آخر من الأعمال الفنية .