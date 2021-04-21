البنك الدولي يكشف تفاصيل دعم شبكة الأمان الاجتماعي في مصر

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، عن مساندة البنك للحكومة المصرية في تصميم برامج شبكة الأمان الاجتماعي والتوسع فيها، بما في ذلك برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية. ونتيجة للنجاح الذي حققه هذا البرنامج، تم في 11 سبتمبر 2019 التوقيع على تمويل إضافي لبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي في مصر بقيمة 500 مليون دولار.

ويستفيد من البرنامج حوالي 3.4 ملايين أسرة (نحو 12 مليون مواطن)، ويصل إجمالي تمويله إلى 900 مليون دولار.

وقد وسع البرنامج نطاق تغطيته مضيفا 411 ألف أسرة خلال الجائحة. وسيعزز هذا المشروع نطاق تغطية برنامج تكافل وكرامة ورفع كفاءته بالنسبة للأسر الفقيرة والأكثر عرضة للفقر. وقد أطلق المشروع تجربة تخريج الأسر الفقيرة من برنامج فرصة في 8 محافظات بعد توفير التدريب اللازم للحصول على الوظائف وفتح المجال أمام الفرص الاقتصادية من خلال التشغيل مقابل أجر والتدريب مع التركيز على المرأة والشباب.

وقد حققت الحكومة المصرية، بدعم من مجموعة البنك الدولي، نتائج ملموسة في كل مجالات التركيز الثلاثة في إطار هذه الشراكة الإستراتيجية. وبدعم من برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يتألف من ثلاث عمليات على مدى ثلاث سنوات (2015-2017) بقيمة 3.15 مليارات دولار، فقد ساندت إصلاحات السياسات برنامج الإصلاحات الوطني لمصر الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، لاسيما في قطاع الطاقة. وقد ساندت عمليات التمويل لأغراض سياسات التنمية البرامجية الإصلاحات التي تستهدف تحويل تركيز الحكومة عن توفير السلع المدعومة إلى التركيز على الحلول المستندة إلى آليات السوق.

وتساند هذه الإصلاحات التغييرات في بيئة الأعمال بهدف تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل وتحسين المساءلة والشفافية. وقد مكنت إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة الملائمة، بدعم من عمليات البنك لأغراض تمويل سياسات التنمية، الحكومة المصرية من إعادة توجيه الوفر المُتحقق في الموازنة لصالح برنامج التحويلات النقدية المشروطة، ودعم المواد الغذائية، وبرامج المعاشات الاجتماعية.