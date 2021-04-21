الأربعاء 21 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يوزع وجبات الإفطار على عمال تطوير «محطة مصر» (صور)

توزيع وجبات الإفطار
توزيع وجبات الإفطار على العاملين

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأربعاء، بتوزيع وجبات الإفطار على العاملين في موقع العمل بمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر، وذلك خلال تفقده أعمال المشروع والوقوف على معدلات الإنجاز به.


شارك المحافظ في توزيع الوجبات، الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، وممدوح زوام، مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية، نائبًا عن اللواء طارق سعد زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة بجهاز المشروعات.

وقال الشريف إن نسبة الإنجاز في أعمال التطوير بالمشروع بلغت من ٣٥ ٪ إلي ٤٠ ٪. لافتاً أننا وعدنا المواطنين أنه سيتم الانتهاء من المشروع خلال عام واحد، مؤكدًا أننا نسير أفضل من المعدل الزمني المحدد، لافتًا إلى أن هناك متابعة لحظية من قبل جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة لأعمال التطوير التي تتم بالميدان ومتابعة نسب الأعمال وسرعة الإنجاز، مضيفًا أنه تم وضع ساعة عد تنازلي بالميدان لضمان الإلتزام بالجدول الزمني المحدد.

وقدم المحافظ الشكر لجميع العاملين بالمشروع مشيدا بحرصهم الشديد علي العمل الدؤوب وزيادة معدل الإنجاز خلال شهر رمضان المعظم لإنهاء كافة الأعمال في الوقت المحدد. 

على الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ أنه وجه بضرورة زيادة معدلات إنجاز العمل خلال شهر رمضان بالمشروعات الجاري تنفيذها علي مستوي المحافظة، مشددًا على سرعة تنفيذ المشروعات والأعمال التي تتعلق بتقديم خدمة للمواطن سواء مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، ورصف الطرق وتطوير الميادين أو مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، كما شدد على استمرار أعمال التفتيش المفاجئ علي مراكز تقديم الخدمة للمواطنين، وإحكام الرقابة علي الأسواق ، والتصدي للمخالفات والتعديات علي أملاك الدولة.

وأطلق محافظ الإسكندرية في نهاية يناير الماضي إشارة البدء لتنفيذ مشروع تطوير ميدان محطة مصر، وذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ المشروع. 


يتكون المشروع من 4 مراحل، تشمل إنشاء سوق حضاري متكامل عبارة عن 182 باكية و60 محلا للقضاء على أزمة الباعة الجائلين ومراعاة لظروفهم الاجتماعية. وتطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف للسيارات "الأجرة" والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور، وسوف تراعي المباني التراثية المطلة على الميدان.

توزيع وجبات الإفطار على العاملين
توزيع وجبات الإفطار على العاملين
توزيع وجبات الإفطار على العاملين
توزيع وجبات الإفطار على العاملين
توزيع وجبات الإفطار على العاملين
توزيع وجبات الإفطار على العاملين
توزيع وجبات الإفطار على العاملين
توزيع وجبات الإفطار على العاملين
توزيع وجبات الإفطار على العاملين
توزيع وجبات الإفطار على العاملين
توزيع وجبات الإفطار على العاملين
توزيع وجبات الإفطار على العاملين
الإسكندرية محطة مصر ميدان مشروع محافظ الإسكندرية العاملين رمضان وجبات الافطار

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