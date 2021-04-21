ضبط كمية من مخدر الشادو بحوزة عاطلين قبل ترويجها بحلوان

تمكن رجال مباحث حلوان بقيادة المقدم محمد السيسي رئيس المباحث من ضبط عاطلين بحوزتهم كمية من مخدر الشادو قبل ترويجها بدائرة القسم.

تلقي المعلومات

كانت البداية عندما تلقي الرائد احمد الدالي معاون مباحث القسم معلومات من مصادر سرية تفيد بحيازة أحد العناصر الإجرامية لكمية من المواد المخدرة.

إجراء التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن من ضبط كلا من “ سيد ع” 23 سنة، سائق توك توك ومقيم شارع الخلفاء الراشدين عرب كفر العلو حلوان و"محمد ع" ١٩ سنة، عاطل ومقيم شارع عمرو بن العاص عرب كفر العلو حلوان.

ضبط المواد المخدرة

المتهمان ضبطا وبحوزتهما 100 جرام من نبات عشبي بنى اللون يشبه نبات الشادو المخدر وسلاح أبيض عبارة عن سكين وهاتف محمول ماركة نوكيا ومبلغ مالي 50 جنيها حال قيادتهما دراجة بخارية ذات الثلاث إطارات توك توك وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بالحيازة للشادو المخدر بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار في المواد المخدرة والدراجة البخارية (توك توك) لتسهيل تحركاتهما حال تواجدهما بمنطقة سكنهما.

وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمر بتحرير المحضر اللازم رقم 5781 لسنة 2021 جنح حلوان.

ضبط كمية من الأستروكس بعين شمس

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة القسم حال تواجدهما بمنطقة سكنهما وبحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس- 2 هاتف محمول- مبلغ مالي- 2 سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وأقرا بحيازتهما للأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم الآثم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.