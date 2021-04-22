«Trible s».. مسابقة إنشائية من المكرونة لطلاب هندسة حلوان

مسابقة Triple S هي مسابقة إنشائية لطلاب جامعة المطرية حلوان وتعتبر فريدة من نوعها على مستوى الجامعات المصرية لتشجيع الطلاب بهندسة جامعة حلوان على ابتكار المشاريع الهندسية المختلفة وهي تقام للعام الخامس تحت إشراف دكتور محمد حلمي أستاذ التحليل الانشائي وهي تحتوي على 5 مسابقات إنشائية.

المسابقة الأولي

والهدف منها إنشاء كباري من المكرونة الإسباجيتي تتحمل أوزان عالية تصل إلى مائة كيلو بينما يكون وزن الكوبري في حدود كيلو واحد فقط و يتم التحميل عليه تدريجياً حتى انهياره.

المحور الثاني وهي مسابقة "general competition" والتي تعرض المشاريع الهندسية الجديدة من نوعها من ابتكار الطلاب مثل الكباري المعلقة و الجسور المتحركة و غيرهم حيث يعرض كل فريق المشروع الخاص بهم على لجنة التحكيم المتكونة من كبار أستاذة الهندسة المدنية.

وتعتبر Egg protect" المحور الثالث Devices" هي محاكاة للمنشآت العسكرية التي تحتوي على ذخيرة و متفجرات ومواد حساسة يتم حمايتها من هجمات الصواريخ الخارجية حيث يتم التعبير عن المنشأ العسكري بفريم خرساني بأبعاد محددة و يتم التعبير عن المواد الحساسة بـ "بيضة" ويتم التحميل على الفريم الخرساني ببار حديد ويعد وزنه 3 كجم حتى ينهار والفريم الذي يتحمل عدد ضربات أكبر بدون انهيار هو الفائز.

وتهدف "earthquake competition" مسابقة المباني المقاومة للزلازل وهي من المكرونة الإسباجيتي أيضا حيث يتم وضع المبنى على منضدة اهتزازات و تعرض المنشأ لقوة زلزلال مختلفة مع مرور الزمن والمنشأ الذي يتحمل بوة عالية في وقت طويل بدون ان ينهار هو المنشأ الفايز.



وأما عن المسابقة الخامسة landscape competition هي مسابقة خاصة لطلبة الهندسة المعمارية حيث يقوموا بعمل تصميم لجزء غير مستخدم في كلية هندسة المطرية و أفضل تصميم يتم تنفيذه على ارض الواقع بأسم الطلاب الفائزين و هي مسابقة جديدة هذا الموسم.



و يحصل كل الطلاب المشاركين بالمسابقة على شهادات تقديرية بالإضافة للجوائز المالية للطلاب الفائزين و الحاصلين على اول ثلاث مراكز بكل مسابقة و فيها يتنافس جميع طلاب الهندسة في مصر من جامعات حلوان و القاهرة عين شمس و الجامعة الروسية و غيرهم في حضور الصحافة و الاعلام و كبار أساتذة الهندسة في مصر.

وقالت الطالبة، ريم جمال الدين، إن المسابقة قامت بتوفير الفرصة علي تطبيق دراستهم في الجامعة لمشاريع على أرض الواقع من ابتكارهم و ابداعهم، غير روح التنافس التي كانت بين كل الطلاب المشتركين وحصلوا خبرات جديدة وساعدتهم علي الخبرة والتعرف علي كمية كبيرة من معلومات هندسية تساعدهم في سوق العمل، وأن هذه فكرة الدكتور محمد حلمي.

مشروع إنشائي لطلاب هندسة

مشروع إنشائي لطلاب هندسة