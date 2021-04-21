الأحد في «مراكز الإبداع».. ماريو في «الهراوي» والطبول النوبية في «قبة الغوري»

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر رمضان الكريم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، ففى بيت العود العربي " ببيت الهراوي" خلف الجامع الأزهر يقام حفل الفنان "ماريو" وفرقته ويقدم مجموعة من المقطوعات الموسيقية علي آلة العود ، وبقصر الأمير طاز"بحي الخليفة" ، يقام حفل للفنان وائل الفشنى ومجموعة من اشهر الابتهالات الصوفية منها: قمر سيدنا النبي ، عيني لغير جمالكم ، ابتهال يا كعبة البيت العتيق، رسول الله، مولد سيدنا النبي، الكبر علا الدموع، موال بحر الدموع ، بالإضافة إلى أشهر مقدمات المسلسلات الدرامية التى تغنى بها ومنها "طايع"، " اهو دا اللي صار".

وبقبة الغوري "بشارع الأزهر" يقام حفل فرقة الطبول النوبية، كما تقدم فرقة النيل للآلات الشعبية عروضها ببيت السحيمي "بشارع المعز"، كما يستمر عرض مسرحية (الليلة الكبيرة) بمركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة" والتي تعرض بالتعاون مع البيت الفني للمسرح.

وببيت الست وسيلة "خلف الجامع الأزهر" يقيم بيت الشعر العربي أمسية بعنوان "ملامح الشعر الصوفي".

وفى الإسكندرية .. يقدم فريق "جوانا" عرض حكي روحانى مستلهماً من قصائد جلال الدين الرومى بعنوان (قعدة ذكر) بمركز الحرية للإبداع رؤية واخراج مصطفي فتوح.

يذكر أن صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض ..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب. وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية. وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة.