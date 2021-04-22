طلاب الثانوية: «الأسئلة الافتراضية» لا فائدة منها ومشاكل السيستم لم يتم حلها

كشف عدد من طلاب الثانوية العامة عن آرائهم في الأسئلة الافتراضية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في الاختبارات التجريبية للشهادة الثانوية.

وقال كمال النبوي طالب بالصف الثالث الثانوي، إن الأسئلة الافتراضية لا فائدة لها لأنها ليست من المنهج.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": كنا نريد أسئلة من المنهج حتى وإن كانت بسيطة لذلك نريد أن الاختبارات المقبلة في مايو تختبرنا في المنهج وليست أسئلة افتراضية.

بينما قال تامر محمد طالب بالصف الثالث الثانوي، إن وجود أسئلة افتراضية كان الغرض منه تجريب السيستم فقط ولم يستفيد منه الطالب في شيء، مشيرا إلى أن كثير من الطلاب كانوا لا يحلون الأسئلة، فقط يختبرون السيستم من حيث الدخول على الامتحان من عدمه، مناشدا وزارة التربية والتعليم بوضع أسئلة من المنهج.

وقالت ريهام محمد طالبة بالصف الثالث الثانوي في تصريح خاص لـ"الدستور": أغلب طلاب الثانوية يرون أنه لا فائدة من الأسئلة الافتراضية، وأنها تسبب الإرهاق وتضيع الوقت بها، مؤكدة أن مشاكل السيستم لم يتم حلها بنسبة ١٠٠٪؜ ومازالت موجودة .

شوقي: امتحان الغد يختبر سعة خوادم وشبكة انترنت عن طريق الفايبر



وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غدا الخميس، هو اليوم الثالث للامتحان التجريبي الأول للثانوية العامة.

وأضاف أن امتحان الغد يخص أيضًا طلاب المدارس الحكومية التي بها خوادم وشبكة انترنت عن طريق الفايبر حيث يتم اختبار سعة هذه الشبكات فقط.

وقال الوزير في منشور له: نرجو عدم الدخول من local لأننا نختبر assessment وحدها.

التعليم: نجاح تجربة الاختبار التقني التجريبي الأول

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نجاح تجربة الاختبار التقني التجريبي الأول لطلبة الثانوية العامة في يومه الأول، كأول تجربة لقياس كفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وخطوط الربط" الفايبر"، لرصد جميع الملاحظات والعمل على حلها.

وأوضحت الوزارة أن 574 ألف طالبا وطالبة استطاعوا الدخول على منظومة التحديثات الخاصة بأجهزة التابلت للتأكد من سلامتها وفحصها، فضلاً عن إجراء اختبارات تقنية للخوادم الموجودة بالمدارس"local" وكذلك المتاحة على "cloud" الحوسبة السحابية، مع قياس كفاءة شرائح البيانات "4G"، الموجودة لدى الطلاب، إضافة إلى التأكد من صلاحية التابلت ووصول التحديثات، وحل أى مشكلات فى الأجهزة عن طريق فريق الدعم الفنى الموجود فى المديريات التعليمية.

وبينت الوزارة أن الهدف من الاختبار التجريبي الحالي ليس نوعية الأسئلة أو الجزء الأكاديمي وإنما الاطمئنان على التابلت وبمثابة محاكاة للأدوات والشبكات وكلمات المرور وكلمات السر التي يستخدمها الطلاب، فهو جزء لوجستي من حيث اختبار شرائح الواى فاى والشبكات والخوادم والسحابة والأحمال عليها.

وقد حقق اليوم الأول الأهداف المرجوة منه بالكامل وتستكمل الوزارة العمل أيام الثلاثاء والخميس القادمين للوصول إلى أفضل الحلول التقنية لأداء الامتحانات النهائية.

ومن المهم أن يستخدم الطلاب الشرائح التعليمية والتأكد من شحنها قبل الحضور في الامتحانات القادمة.