ما زالت عمليات البحث مستمرة حول موقع حجز الكشف الطبى لسيارات المعاقين، من جانب المواطنين، عبر محركات البحث الشهيرة والمنصات الإلكترونية، حيث يرغب الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للموقع حتى يتمكنوا من التسجيل لحجز موعد الكشف، ولكن هناك بعض التعليمات بكيفية الحجز الإلكتروني للكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يرغبون في الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب وفقا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.



موقع حجز الكشف الطبى لسيارات المعاقين



ويستطيع المواطن الذي يرغب في الحصول على سيارة معفاه من الجمارك، ويريد حجز موعد للكشف الطبي، الدخول عبر الرابط التالي: http://car.smcegy.com ، وعند الخول يقوم بتسجيل كافة البيانات المتعلقة به، مثل: الرقم القومي –رقم بطاقة الخدمات المتكاملة - الحالة الاجتماعية، العنوان، الوظيفه، رقم التليفون، إضافة إلى اختيار نوع الاعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية (حركية، سمعية، بصرية، ذهنيه ، نفسيه، أمراض دم، أمراض قلب).



وفي حالة اذا كان المعاق قاصرًا، أو غير كامل الأهلية بسبب مرضي، يقوم وليه بتسجيل البيانات الآتية: اسم ولي الأمرأو الوصي، الرقم القومي، صفته للشخص ذوي الإعاقة.



وتتضمن البيانات أيضا التي يقوم بتسجيلها المواطن من ذوي الإعاقة اختيار مكان الكشف الطبي، سواء في الإدارة العامة للمجالس الطبية، أو المجلس الطبي العام بالإسكندرية، أو المجلس الطبي العام بسوهاج، ثم بعد ذلك اختيار تاريخ الكشف الطبي.



إضافة إلى ما سبق في ملء البيانات أن يقوم المواطن باختيار الجمرك المطلوب "الجمرك الذي يرغب في الحصول علي السيارة منه".

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وعقب الانتهاء من بعد عملية تسجيل البيانات الشخصية يظهر للمعاق بيان يوضح بياناته الشخصية، ومكان وموعد الكشف الطبي، والمستندات المطلوبة، والفحوصات اللازمة وفقا لكل إعاقة من الإعاقات، وفي النهاية يتم طباعة هذا البيان واحضاره مع باقي المستندات المطلوبة.



وشددت وزارة الصحة على أنه لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول علي سيارات مجهزة طبيا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.



المستندات المطلوبة للصحول على سيارة للمعاقين



وبعد معرفة موقع حجز الكشف الطبى لسيارات المعاقين، حددت المجالس الطبية عدد من الأوراق اللازمة لحجز موعد للكشف والحصول على سيارة المعاقين ، والتي جاءت كالتالي: صورة من بطاقة الرقم القومي شرط أن تكون سارية، 2 صورة شخصية، إضافة إلى صورة المؤهل الدراسي إن وجد، وتقرير طبي مفصل عن الحالة المرضية ونوع الإعاقة.

