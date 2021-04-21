الهند وتشيلى بالمراتب الأولى بتصنيف مؤشر القلق العالمى بشأن كورونا

أظهرت دراسة نشرتها شركة "ديلويت" الاستشارية العالمية، أن بولندا تحتل المرتبة الثالثة ضمن البلدان التي لديها أعلى مستوى من المخاوف بشأن وباء كورونا، فيما احتلت الهند وتشيلي المراكز الأولي.

وكشفت الدراسة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع مؤشر القلق في بولندا من مستوى-1% في فبراير الماضي إلى 13% في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مسجلة أعلى مؤشر للقلق على مدار شهر بين جميع البلدان الأوروبية التي شملها الاستطلاع.

ووفقا للاستطلاع، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعترفون بقلقهم بشأن الحالة الصحية إلى 79% ممن شملهم الاستطلاع في بولندا، مشيرة إلى أن عدد البولنديين الذين يشعرون بالأمان أثناء التسوق في المتاجر قد شهد انخفاضا كبيرا بنسبة 13% فيما لا يخشى 43% من البولنديين استخدام الخدمات الفردية، مثل زيارة طبيب الأسنان (انخفاض بنسبة 6%).

وأشارت الدراسة إلى تراجع المترددين على المطاعم بنسبة 4% حيث أعرب 37% فقط من البولنديين الذين شملتهم الدراسة عدم تخوفهم من الذهاب إلى المطاعم أو حضور حدث جماهيري مثل حفلة موسيقية أو حدث رياضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي. وُجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد. في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية. تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.