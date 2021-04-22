الخميس 22 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. 1200 جهاز تعويضى لغير القادرين بالغربية

تضامن الغربية
تضامن الغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الأربعاء، تسليم 1200 جهاز تعويضي وسماعة طبية، للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومدن المحافظة، بدعم من إحدى الجمعيات الخيرية الكبرى، فى إطار مساهماتها لتوفير "حياة كريمة" لأبناء المحافظة وتزامنا مع مناسبة شهر رمضان المبارك.

وأشارت المديرية، إلى أنه تم تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية للجمعية بالتعاون مع المديرية، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا، وأن تسليم الجهاز التعويضي يعتبر بمثابة مشروع تنموى، حيث يجعل رب الأسرة يعود إلى ممارسة حياته وإلى عمله، وهذا يضمن وجود دخل ثابت وتوفير مصدر رزق دائم لهم وتخفيف العبء عنهم.

وأكدت المديرية، على التعاون الوثيق لجمعية الأورمان مع محافظة الغربية، التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، وأن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

وعلى جانب آخر، قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، إنه تم تنظيم قافلة طبية مجانية مقدمة من الهلال الأحمر المصري فرع الغربية، بالتعاون مع مديرتي التضامن الاجتماعي والصحة، بمقر مدرسة الشهيد أحمد عبدالحميد عماشة بقرية كفر أبري مركز زفتى، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الكشف على ٢٥٠ مواطنا بمختلف العيادات المتنقلة لتخصصات (العظام، الباطنة، الأطفال والجلدية)، كما تم صرف العلاج اللازم لهم جميعًا بالمجان من صيدلية القافلة بتكلفة إجمالية ٣٠ ألف جنيه، وتم تحويل حالتين في حاجة لإجراء عمليات جراحية عاجلة لمستشفى طيبة التخصصي بتكلفة 8 آلاف جنيه.

وأكد محافظ الغربية، على أهمية تلك القوافل، حيث إنها توفر الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين بجميع أنحاء المحافظة، لافتًا إلى وجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاجًا شاملًا ومتكاملًا حتى يحظوا بحياة صحية كريمة.

شهر رمضان تسليم الغربية التضامن الاجتماعي غير القادرين حياة كريمه قافلة طبية قافلة طبية مجانية الدكتور طارق رحمي جمعية الأورمان الجمعيات الخيرية الجمعيات

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