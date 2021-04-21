الأربعاء 21 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الزمالك يفاوض رمضان صبحى.. ووكيل اللاعب: «لا نبحث عن الفلوس»

جريدة الدستور

في مفاجأة من العيار الثقيل، دخل مسئولو الزمالك مفاوضات جادة مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز للانضمام لفريق الكرة خلال الصيف الجاري.

وكانت المفاجأة أن وكيل رمضان صبحي أكد لمسئولي الزمالك، ترحيب وكيله بالانضمام للزمالك ولن يغالي في مطالبه المالية، ولكن يريد أن تتوصل إدارة الزمالك إلى اتفاق ودي مع إدارة بيراميدز  حتى لا يتورط اللاعب في تحمل قيمة الشرط الجزائي الضخم.

وعلم «الكابتن»، أن وكيل رمضان صبحي أكد لإدارة الزمالك أن اللاعب لا ينظر للفلوس ولكن يريد إثبات نفسه مع فريق جماهيري كبير ويستعيد مكانته بالمنتخب الوطني للرد على حملات جمهور الأهلي على السوشيال ميديا، خاصة أن رمضان صبحي وشريف إكرامي يتعرضان لحملات ضغط نفسي كبير علي السوشيال ميديا ويريد رمضان أن يرد بقوة على جمهور الأهلي وحملاته بطريقته ودون الخوض في أي معارك إعلامية.

 

التفاصيل..

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