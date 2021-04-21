السودان يشيد بدعم مصر السخى لتوفير الأدوية للخرطوم مجانًا لمدة 6 أشهر

أشاد وزير الصحة السوداني عمر النجيب، اليوم الأربعاء، بدور مصر السخي ممثلة في وزارة الصحة والسكان وتعهدها بتوفير الأدوية مجانا لدولة السودان لمدة ستة أشهر، ضمن العلاقات الراسخة بين القاهرة و الخرطوم.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة السوداني اليوم، بسفير مصر حسام عيسى، بمكتبه بالخرطوم وبحث اللقاء التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في قطاع الصحة، حسب وكالة الأنباء السودانية سونا.

مصر تتمسك بدعم قطاع الصحة السوداني

وأكد عمر النجيب أن العلاقات الثنائية أزلية وراسخة بين شعبي مصر والسودان الشقيقين، وامتدح الوقفة الصلبة من قبل الحكومة المصرية ممثلة في وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد في تعهدها بدعمها السخي لتوفير الأدوية مجانا للسودان لمدة ستة أشهر.

وطلب الوزير استفادة السودان من الخبرات وتقنيات الصناعات الدوائية المصرية المتطورة وتدريب الكوادر في الوقت الراهن.

وأعلن وزير الصحة السوداني عن سياسة الوزارة الرامية لتوطين صناعة الدواء وحل مشكلة الندرة في المستقبل القريب.

من جهته، طلب سفير مصر من وزارة الصحة السودانية تقديم كل ما تحتاجه من معينات فيما يتعلق بالصحة، وتعهد بإتاحة خبرات مصر الدوائية وتقديم الدعم المطلق لحكومة الفترة الانتقالية.

ودعا سفير القاهرة لتكملة إجراءات مصابي الثورة لعلاجهم في مصر، وأبدى السفير إعجابه بالتضحيات العظيمة التي قدمها مصابو ثورة ديسمبر المجيدة في رفعة وتقدم وازدهار بلادهم.

وأعلن عيسى عن ثلاثة مشروعات عاجلة تتقدم بها مصر، منها مشروع قياس نظر أطفال المدارس، معلنا وصول الفريق الطبي قريبًا، فضلًا عن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على داء الكبد الفيروسي سي ومعالجة الإشكاليات التي تنتج الفيروس، ومشروع مكافحة بعوضة الجامبيا في المناطق الحدودية بين البلدين.

عقد شراكة بين مصر والسودان لتصنيع الدواء

ووقعت مصر و السودان أمس الأول بالخرطوم عقد شراكة في مجال تصنيع الدواء بين شركة كمبال العالمية بالسودان وشركة (أيبكو) المصرية الدولية للصناعات الدوائية.

وقال وزير الصحة السوداني عمر محمد النجيب إن الحكومة الانتقالية لديها رؤية في هذا المجال من أجل توطين الدواء بالداخل لأنه يمثل الحل الأمثل، مشيرا إلى أن شركة كمبال لها إسهامات كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أن تجربة أيبكو المصرية فريدة وأن السودان يستفيد منها كثيرا في مجال تصنيع الدواء، مشيرا إلى أن الوزارة تدعم هذا المشروع وتعمل على تذليل كل العقبات حتى يحقق أهدافه المنشودة.