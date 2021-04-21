الأربعاء 21 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يدعو المجتمع الدولي إلى تبني «معادلة أمنية» للأسلحة الاستراتيجية

بوتين
بوتين

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المجتمع الدولي إلى تبني "معادلة أمنية" جديدة خاصة بالأسلحة الاستراتيجية.

وأشار بوتين- في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية (البرلمان) وأوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء- إلى أن نسبة الأسلحة والآليات الحديثة في قوات الجيش الروسي ستصل إلى 76% حتى عام 2024، فيما سيتجاوز هذا المؤشر في "الثالوث النووي" الروسي عتبة الـ88% حتى نهاية العام الجاري.

وتابع الرئيس الروسي "إن روسيا كدولة متقدمة في تطوير الأنظمة القتالية من الجيل الجديد والقوات النووية الحديثة، تحث مجددًا شركاءها على مناقشة المسائل المتعلقة بالأسلحة الاستراتيجية وضمان الاستقرار العالمي".

وأشار بوتين إلى أن هدف هذه المفاوضات قد يكون خلق أجواء التعايش الخالي من النزاعات، بناء على أساس معادلة أمنية تشمل ليس فقط الأسلحة الاستراتيجية التقليدية، مثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والقاذفات الثقيلة والغواصات، بل وكل المنظومات الهجومية والدفاعية القادرة على أداء مهام استراتيجية، مهما كان تجهيزها.

وشدد الرئيس الروسي على أن دول "الخماسية النووية"، (وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين)، تتحمل المسئولية الخاصة في هذه المسألة، معربا عن أمله في تطبيق المبادرة الروسية لعقد اجتماع بين زعماء الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن الدولي عندما ستسمح الظروف الوبائية في العالم بتحقيق ذلك.

 

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