البرلمان الألماني يوافق على مقترح لفرض قيود موحدة لمكافحة كورونا

وافق البرلمان الألماني على مقترح من حكومة المستشارة، أنجيلا ميركل، لفرض قيود تلقائية وموحدة في المناطق التي ينتشر بها (كوفيد-19) بسرعة كبيرة.

وصوت البرلمان - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء- لصالح الخطة بأغلبية 342 صوتًا مقابل 250 صوتًا، فيما امتنع 64 مشرعًا عن التصويت.

ومن المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ - حيث تُمثّل به حكومات الولايات - في التشريع غدًا الخميس، وفي حال وافق عليه المجلسان، فسيتم تطبيقه على الفور حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

وتتضمن المقترحات الجديدة فرض حظر تجول على الفور من الساعة الـ 10 مساءً حتى الـ 5 صباحًا (بالتوقيت المحلي للبلاد)، وإغلاق مرافق الترفيه والرياضة والمتاجر في المناطق التي يتم الإبلاغ فيها عن 100 إصابة جديدة أسبوعيًا لكل 100 ألف نسمة، كذلك سينبغي أيضًا على المدارس التحول إلى التعليم عن بعد.

ويهدف المقترح إلى تحقيق تناسق لمجموعة الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الولاية الألمانية الـ 16 لمكافحة الجائحة، كما بلغ معدل الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء ألمانيا اليوم 160 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة.

كما أن الشرطة قد اشتبكت - في وقت سابق اليوم قبل إجراء التصويت بالبرلمان - مع المتظاهرون المناهضين للتشريع بالقرب من مبنى "الرايخستاج" بالعاصمة برلين.

وكان معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية قد أعلن - في وقت سابق اليوم - تسجيل 24 ألفًا و 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و 188 ألفًا و 192 حالة، كما تم تسجيل 342 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال نفس المدة، ليرتفع الإجمالي إلى 80 ألفًا و 634 حالة وفاة.